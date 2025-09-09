به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو ایران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی جهان در رقابتهای برزیل شد و حبیب بهمنی مربی اهل چهارمحال و بختیاری نیز در ترکیب این تیم حاضر بود.
تیم ملی ووشو ایران با تلاش بیوقفه و انسجام مثالزدنی، موفق شد در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برازیلیا، ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز کسب کند.
این موفقیتها نهتنها نشاندهنده ظرفیت بالای ووشوی ایران است، بلکه نویدبخش آیندهای روشن برای نسل جوان این رشته در کشور خواهد بود.
هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در برزیل از ۹ شهریورماه تا ۱۶ شهریورماه در شهر برزیلیا پایتخت برزیل برگزار شد و ایران در پنج وزن در بخش ساندا آقایان سهمیه حضور داشت.
گفتنی است تیم ملی ووشو ایران بعد از ۶ سال توانست در مسابقات جهانی حضور داشته باشد، این رقابتها هر دو سال یک بار برگزار میشوند، یک مرحله از این مسابقات به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان لغو شد، مرحله دیگری از رقابتها نیز در کشور آمریکا برگزار شد که به دلیل کارشکنی این کشور و عدم صدور ویزا، کاروان ووشو ایران از حضور در رقابتها بازماند.
