  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۱

درخشش تیم ملی ووشو در رقابت‌های جهانی برزیل با همراهی مربی چهارمحالی

درخشش تیم ملی ووشو در رقابت‌های جهانی برزیل با همراهی مربی چهارمحالی

شهرکرد-تیم ملی ووشو ایران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی جهان در رقابت‌های برزیل شد و حبیب بهمنی مربی اهل چهارمحال و بختیاری نیز در ترکیب این تیم حاضر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو ایران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی جهان در رقابت‌های برزیل شد و حبیب بهمنی مربی اهل چهارمحال و بختیاری نیز در ترکیب این تیم حاضر بود.

تیم ملی ووشو ایران با تلاش بی‌وقفه و انسجام مثال‌زدنی، موفق شد در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برازیلیا، ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز کسب کند.

این موفقیت‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده ظرفیت بالای ووشوی ایران است، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای نسل جوان این رشته در کشور خواهد بود.

هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در برزیل از ۹ شهریورماه تا ۱۶ شهریورماه در شهر برزیلیا پایتخت برزیل برگزار شد و ایران در پنج وزن در بخش ساندا آقایان سهمیه حضور داشت.

گفتنی است تیم ملی ووشو ایران بعد از ۶ سال توانست در مسابقات جهانی حضور داشته باشد، این رقابت‌ها هر دو سال یک بار برگزار می‌شوند، یک مرحله از این مسابقات به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان لغو شد، مرحله دیگری از رقابت‌ها نیز در کشور آمریکا برگزار شد که به دلیل کارشکنی این کشور و عدم صدور ویزا، کاروان ووشو ایران از حضور در رقابت‌ها بازماند.

کد خبر 6584292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها