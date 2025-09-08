به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تبریک کسب مقام نایبقهرمانی تیم ملی ووشو ایران در رقابتهای جهانی برزیل، این افتخارآفرینی را جلوهای از توانمندی، شجاعت و تاریخسازی جوانان کشور دانست و برای ورزشکاران، مربیان و خانوادههای آنان موفقیتهای بیشتر در عرصههای جهانی آرزو کرد.
متن پیام به شرح ذیل است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
کسب مقام نایبقهرمانی ووشکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابتهای جهانی برزیل که با ۱۰ مدال رنگارنگ و درخشان و تاریخسازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید. افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشتههای این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ به دست آمد، جلوهای مسرتبخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
با عرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابتها، خانوادههای آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصههای جهانی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
