صدیقی: عنوان نایب قهرمانی بعد از ۶ سال دوری ارزشمند بود

امیر صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ووشو ایران به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم صدور روادید از سوی آمریکا، دو دوره متوالی مسابقات قهرمانی جهان را از دست داد. در واقع برزیل بازگشت ما به این رقابت‌ها بعد از ۶ سال بود و دستاورد خوبی هم برای ووشو ایران به همراه داشت.

وی افزود: سطح فنی مسابقات قهرمانی جهان به دلیل حضور تعداد کشورهای بیشتر نسبت به دوره‌های گذشته بالاتر بود. روسیه و بلاروس هم به مسابقات بازگشته بودند، موضوعی که اهمیت و کیفیت رقابت‌ها را به میزان قابل توجهی بالا برده بود. در این شرایط تیم کشورمان با کسب ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.

رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: این مسابقات ۲ دستاورد مهم برای ووشو ایران داشت. مورد اول که خیلی هم مهم بود، مدال طلای زهرا کیانی در تالو بود که برای اولین بار در تاریخ تالو بانوان ایران رقم خورد. موضوع دوم هم برتری شهربانو منصوریان در پیکار با حریف چینی خود در مبارزه پایانی بود که این پیروزی نیز برای اولین بار در مسابقات قهرمانی جهان توسط یک بانوی ایرانی انجام شد.

صدیقی در خصوص شکست ووشوکاران در برابر رقبای غیر چینی هم گفت: نماینده ما در یک وزن به حریف «هنگ کنگی» باخت که او هم یک ووشوکار چینی الاصل بود و در همین مسابقات نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کلی تیم اظهار داشت: نتایج و عملکرد ووشو ایران در سال‌های اخیر بالا رفتن انتظارات به حق مردم را در پی داشته است. این وظیفه ما را دو چندان بالا می‌برد. ما رقابت‌های قهرمانی جهان را پشت سر گذاشتیم که سطح فنی بالایی داشت. همه کشورها برای کسب مدال به میدان آمده بودند و رسیدن به سکوی نایب قهرمانی بعد از ۶ سال دوری ارزشمند بود.

رئیس فدراسیون ووشو در پایان گفت: رویداد بعدی ما بازی های کشورهای اسلامی است که تلاش می‌کنیم در این بازی ها نیز با ارائه عملکردی بهتر، نتایج خوبی کسب کنیم.