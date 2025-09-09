بیش از ۱۲۰۰ چهره سینمایی پیمان همکاری نکردن با موسسات صهیونیستی بستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهره‌هایی از سراسر دنیای سینما و تلویزیون، از جمله برندگان اسکار، بفتا، امی و نخل طلا، تعهدنامه‌ای امضا کرده‌اند که می‌گویند از همکاری با موسسه‌ها و شرکت‌های صهیونیستی که در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند، خودداری خواهند کرد.

فهرست امضاکنندگان که شمارشان بیش از ۱۲۰۰ نفر است، شامل فیلمسازانی مانند یورگوس لانتیموس، آوا دوورنی، آدام مک‌کی، بوتس رایلی، اما سلیگمن، جاشوا اوپنهایمر و مایک لی و بازیگرانی از جمله اما استون، اولیویا کلمن، آیو ادبیری، لیلی گلدستون، مارک روفالو، هانا اینبیندر، پیتر سارسگارد، ایمی لو وود، پاپا اسیدو، گائل گارسیا برنال، ریز احمد، ملیسا باررا، سینتیا نیکسون، تیلدا سوینتون، خاویر باردم، جو آلوین و جاش اوکانر می‌شود.

سازمان «فعالان فیلم برای فلسطین» دیروز دوشنبه با انتشار این تعهد گفت همدستی شامل «سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید، و نیز همکاری با دولت مرتکب آنها» است که جشنواره فیلم اورشلیم، جشنواره بین‌المللی فیلم حیفا، دوکاویو و TLVfest را هم دربرمی‌گیرد.

در متن این تعهد آمده است: در این لحظه بحرانی فوری، که بسیاری از دولت‌های ما قتل عام در غزه را ممکن می‌سازند، باید هر کاری که می‌توانیم بکنیم تا مانع همدستی در این وحشت بی‌وقفه شویم.

به گفته برگزارکنندگان، این بیانیه جمعی با الهام از انجمن «فیلمسازان متحد علیه آپارتاید» که توسط جاناتان دم، مارتین اسکورسیزی و ۱۰۰ فیلمساز برجسته دیگر در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد تا از صنعت سینمای آمریکا بخواهد از توزیع فیلم در آفریقای جنوبیِ تحت آپارتاید خودداری کند، شکل گرفته است.

سازمان «فعالان فیلم برای فلسطین» گفت: بیشتر شرکت‌های تولید و توزیع فیلم صهیونیستی، نمایندگان فروش، سینماها و دیگر مؤسسه‌های فیلمسازی آنها هرگز از حقوق کامل و بین‌المللی شناخته شده مردم فلسطین حمایت نکرده‌اند.

سخنگوی این سازمان افزود: آنچه در ۲ سال اخیر در غزه شاهدش بودیم، وجدان را تکان می‌دهد. من به عنوان یک شهروند یهودی آمریکایی که دلارهای مالیاتی‌اش به شکلی مستقیم امکانات حمله رژیم صهیونیستی به غزه را تأمین می‌کند، احساس می‌کنم باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به نسل‌کشی انجام دهیم. در این لحظه مهم، با توجه به شکست رهبران ما، هنرمندان باید قدم پیش بگذارند و از همدستی خودداری کنند.

سال پیش بر مبنای تعهد مشابهی که توسط بیش از ۷۰۰۰ نویسنده و فعال کتاب، از جمله سالی رونی و ویت تان نگوین، امضا شد، ناشران صهیونیستی همدست در نسل‌کشی تحریم شدند.

در متن تعهد هنرمندان سینمایی آمده است:

«ما به عنوان فیلمساز، بازیگر، فعال در صنعت سینما و موسسه‌های فیلمسازی، قدرت سینما را در شکل‌دهی به برداشت‌ها تشخیص می‌دهیم. در این لحظه بحرانی فوری، که بسیاری از دولت‌های ما در حال دامن زدن به قتل عام در غزه هستند، باید هر کاری که می‌توانیم بکنیم تا مانع همدستی در این وحشت بی‌وقفه شویم.

بالاترین دادگاه جهان، دیوان بین‌المللی دادگستری، حکم داده است که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد و اشغال و آپارتاید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان غیرقانونی است. دفاع از برابری، عدالت و آزادی برای همه مردم یک وظیفه اخلاقی عمیق است که هیچیک از ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. به همین ترتیب، اکنون باید علیه آسیبی که به مردم فلسطین وارد شده است، صحبت کنیم.

ما به ندای فیلمسازان فلسطینی پاسخ می‌دهیم که از صنعت سینمای بین‌المللی خواسته‌اند از سکوت، نژادپرستی و غیرانسانی‌سازی خودداری کند و هر کاری که از نظر انسانی ممکن است انجام دهد تا به همدستی در ظلم به آنها پایان دهد.

با الهام از فیلمسازان متحد علیه آپارتاید که از نمایش فیلم‌های خود در آفریقای جنوبیِ دوران آپارتاید خودداری کردند، ما متعهد می‌شویم که فیلم‌هایی را که در مؤسسات فیلم‌سازی رژیم صهیونیستی؛ از جمله جشنواره‌ها، سینماها، پخش‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست داشته‌اند، نمایش ندهیم، در آنها حضور پیدا نکنیم یا با آنها همکاری نکنیم.

نمونه‌هایی از همدستی شامل سفیدنمایی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید و نیز همکاری با دولتی که آنها را مرتکب شده است، می‌شود.»