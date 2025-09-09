نمایش ۱۵ اثر فاخر با موضوع حضرت محمد(ص) در موزه ملک

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آئینههای نعت با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز در موزه و کتابخانه ملی ملک افتتاح شد.
امیر خوراکیان رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک در این برنامه گفت: تلاش میکنیم در موزه، دو رویکرد را ترکیب کرده و به آن توجه کنیم یکی اینکه از آثار ارزشمند موزه بیشتر استفاده کنیم و آثار را حبس نکنیم. در نظر گرفتیم به صورت نمایشگاه و تولید محتوا از این آثار بیشتر استفاده شود رویکرد دوم این است که به مناسبت روزها، برنامهای داشته باشیم ترکیب این دو رویکرد موجب برگزاری برنامههای مختلف در روزهای اخیر شده است. از جمله نمایشگاه آثار هنری برجسته ای که درباره حضرت محمد (ص) است.
خوراکیان همچنین بیان کرد: به مناسبت سالروز میلاد پیامبر و هفته وحدت ۱۵ اثر از آثار فاخر و ارزشمند هنری که در کتابخانه و موزه ملک داشتیم در زمینه تذهیب نگارگری و خوشنویسی ارائه کردیم قدمت تاریخی اسنادی که اینجاست زیاد است کتابت برخی از آنها به ۸۰۰ سال پیش بر میگردد و از منظر هنری کار برجسته ای است که محتواهای گوناگونی دارد.
