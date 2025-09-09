به گزارش خبرگزاری مهر استان اردبیل، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراسم افتتاحیه هجدهمین جشنواره آش و غذاهای سنتی نیر بعد از ظهر چهارشنبه ۱۹ شهریورماه برگزار می‌شود و این جشنواره تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.

یحیی نجارقابل افزود: این جشنواره با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۵ استان برگزار می‌شود که در قالب ۶۰ غرفه، آش و غذاهای سنتی و همچنین صنایع‌دستی بومی خود در طی ۳ روز ارائه می‌کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: جشنواره آش و غذاهای سنتی نیر طبق سنوات گذشته در منطقه نمونه گردشگری بولاغلار که یکی از مناطق گردشگر پذیر استان اردبیل است برگزار می‌شود و با توجه به زمان برگزاری جشنواره و همزمانی آن با موج سفرهای آخر تابستان، انتظار می‌رود شاهد استقبال گسترده اهالی و گردشگران از این جشنواره باشیم.

نجارقابل ادامه داد: علاوه بر غرفه‌های دایر در این جشنواره، برنامه‌های فرهنگی و هنری و بازی‌های بومی و محلی نیز اجرا می‌شود و همچنین اختتامیه جشنواره در روز جمعه ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.