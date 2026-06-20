گرمسار رکورد زد؛ وزش بادهای شدید در استان سمنان

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه خبر داد و ابراز کرد: شدت وزش باد در غرب استان سمنان بیش از دیگر مناطق بود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در گرمسار به ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید، افزود: در آرادان و ایوانکی هم سرعت وزش باد ۵۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده که میزان قابل توجهی است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در سمنان ۲۵ کیلومتر بر ساعت، شاهرود ۲۹، دامغان ۳۲ و بیارجمند ۱۸ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه در این بازه زمانی سرعت وزش باد در میامی و بسطام ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است، گفت: در حسینان وزش باد ۴۰ کیلومتر بر ساعتی به ثبت رسیده است.

وی افزود: سرعت باد در بازه زمانی جمعه تا شنبه در رضوان ۳۶، شهمیرزاد ۲۹کوهان ۳۶، مهدیشهر ۳۶، کلاته خیج ۲۲، فرومد ۱۴، امیریه ۲۲، مجن ۲۲، سرخه ۳۶، فولاد محله ۳۲، آهوان ۲۲ و افتر ۲۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از تداوم روند وزش باد های شدید و گرد و خاک از امروز آخرین شنبه بهار سال ۱۴۰۵ در نقاط مختلف استان خبر داد.