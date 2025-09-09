فردوس نقطه آغاز جهاد؛ بزرگترین پروژه آبخیز تا جالیز ایران به ثمر نشست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح سه شنبه در اجلاسیه ملی جهادگران که با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و استانی و گروه‌های جهادی در فردوس برگزار شد، اظهار داشت: فردوس شهری است که نامش با حرکت جهادی گره خورده و امروز این هویت در تقویم رسمی کشور ماندگار شده است.

بزرگترین پروژه آبخیز تا جالیز کشور در فردوس اجرا شد

رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اقدامات انجام شده در کنار برگزاری اجلاسیه سال گذشته گفت: تصمیم گرفته شد که اجلاسیه تنها در حد یک مراسم نمادین نباشد بلکه خدمات ماندگار به مردم ارائه شود. در همین راستا، بزرگترین پروژه آبخیز تا جالیز کشور در فردوس به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح شامل احیای قنات‌ها، احداث استخر یک میلیون متر مکعبی، ایجاد زیرساخت‌های تعادل‌بخشی آب، کانال‌کشی و توسعه زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌ای بود که با مشارکت بسیج، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان و در مدت کوتاهی تکمیل شد. م

مشارکت همگانی در یک کار جهادی کم‌نظیر

زهرایی اجرای سریع و موفق این پروژه را نمونه‌ای بارز از کار جهادی دانست و گفت: در طول اجرای طرح، هر روز گروهی از مردم، کارکنان ادارات، شهرداری، هلال احمر، آموزش و پرورش و حتی قضات و کارکنان دادگستری پای کار بودند و در کنار نیروهای بسیج کار کردند.

وی افزود: حتی با دستور دادستانی و پیگیری مدیرکل دادگستری، جمعی از زندانیان برای خدمت در پروژه حضور یافتند و تعدادی از آنها نیز آزاد شدند که این اقدام، جلوه‌ای ماندگار از برکات کار جهادی بود.ا

افتتاح چندین پروژه در حاشیه اجلاسیه امسال

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اجلاسیه امسال بیان کرد: در کنار این مراسم، چندین پروژه عمرانی و خدماتی دیگر در سطح شهرستان افتتاح خواهد شد تا ثمره اجلاسیه برای مردم ملموس باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حرکت‌های جهادی تنها در حد شعار و مراسم باقی نماند، بلکه به شکل عینی در زندگی مردم اثر بگذارد و مشکلات معیشتی و اشتغال را کاهش دهد.

ثبت تاریخ شفاهی جهاد فردوس

زهرایی از تلاش‌ها برای ثبت تاریخ شفاهی جهاد در فردوس خبر داد و گفت: یکی از پژوهشگران کتابی با عنوان «دوباره فردوس» را منتشر کرده که به خاطرات و روایات این دیار پرداخته است و مقدمات نگارش جلد دوم آن نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: مذاکرات اولیه برای تولید یک مجموعه مستند یا سریال تلویزیونی درباره تاریخ جهادی فردوس با صدا و سیما آغاز شده و حضور رئیس رسانه ملی در منطقه می‌تواند به تسریع این روند کمک کند.

فردوس، نماد ولایت‌مداری و مدیریت جهادی

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان گفت: ما باید هر سال بر غنای مراسم ۱۳ شهریور بیفزاییم تا پیروی از خط ولایت، عمل جهادی و مدیریت جهادی بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود.

وی تأکید کرد: فردوس امروز به نماد ولایت‌مداری و فرهنگ جهادی در کشور تبدیل شده و باید این الگو به سراسر ایران صادر شود.