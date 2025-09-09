  1. اقتصاد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

۳ شهر سیستان و بلوچستان گازدار شدند

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از پایان موفق احداث خط لوله انتقال گاز پالیزان - پسکوه - سوران - زابلی به طول ۱۵۴ کیلومتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: این پروژه با هدف توسعه جنوب شرق کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان انجام و عملیات تزریق گاز در مسیر آن آغاز شد.

وی اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: با تزریق گاز در این سه قطعه، مردم منطقه به سوختی پایدار، پاک و ایمن دست یافته‌اند؛ اقدامی که افزون بر حفاظت از محیط‌زیست، کاهش قاچاق سوخت را به همراه دارد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

میرزایی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، شهرهای سراوان، هیدوج و جالق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، افزود: احداث این خط لوله، شریان حیاتی توسعه پایدار در شرق کشور که نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای عدالت در توزیع انرژی و شکوفایی مناطق مرزی ایران است، به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: اجرای عملیات تزریق گاز با استفاده از خطوط لوله هفتم و یازدهم سراسری گاز و با همراهی همیشگی همکارانمان در شرکت انتقال گاز ایران میسر شد که از تلاش‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

کد خبر 6584483
فاطمه صفری دهکردی

