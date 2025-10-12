ترافیک سنگین در محورهای منتهی به پایتخت نیازمند توسعه زیرساختی است

سردار کیومرث عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرهای اقماری تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط مستقیم با پایتخت، در طول شبانهروز شاهد حجم بالایی از تردد شهروندان هستند. محورهایی همچون جاده ساوه به تهران، جاده شهریار، جاده قدس و محور ملارد–پست به تهران از مسیرهای پرتردد محسوب میشوند که در برخی ساعات، ترافیک بسیار سنگینی دارند.
وی افزود: ترافیک موجود در این محورها بهگونهای نیست که صرفاً با حضور فیزیکی پلیس روانسازی شود؛ زیرا حجم بالای خودروها فراتر از ظرفیت جادههاست و محور کشش این میزان بار ترافیکی را ندارد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر اینکه باید نگاه بلندمدت به زیرساختهای ترافیکی داشت، گفت: ایجاد چهارراهها و پلهای غیرهمسطح و استفاده از سامانههای هوشمند کنترل ترافیک از ضرورتهای جدی است. این سامانهها میتوانند با پایش ترافیک و تنظیم خودکار چراغها، حق تقدم را به محورهای پرتردد بدهند.
عزیزی در ادامه بیان کرد: در کنار این اقدامات، لازم است شهروندان محترم نیز ساعت تردد خود را مدیریت کنند تا همه در یک بازه زمانی از شهر خارج یا وارد نشوند. همچنین حضور پلیس در این محورها دو برابر شده تا در صورت بروز تصادف، سریع نسبت به جمعآوری صحنه و روانسازی مسیر اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح هندسی و توسعه محورهای ارتباطی در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد، افزود: پیشنهادهای پلیس در این خصوص به مراجع تصمیمگیر از جمله راه و شهرسازی، شهرداریها و استانداری ارائه شده است. خود استاندار و شورای عالی ترافیک استان نیز به جد پیگیر این موضوع هستند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بنده نیز اذعان دارم که ترافیک، مردم را واقعاً اذیت میکند و لازم است همه دستگاهها با همکاری و مطالبهگری مردم و رسانهها، برای رفع این معضل گام عملی بردارند.
