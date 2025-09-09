کلاهبردار رمزارز در شیروان دستگیر شد

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با شگرد سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شیروان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران با بررسی‌های تخصصی و پیگیری‌های سریع پی بردند متهم با جلب اعتماد شاکی، مبلغی برای خرید و فروش رمزارز از وی دریافت کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متهم را شناسایی و دستگیر کردند و پرونده پس از تکمیل برای رسیدگی قضائی به مراجع مربوطه ارسال شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان بیان کرد: فریب تبلیغات اغواکننده و وعده کسب درآمد بالا در حوزه رمزارزها را نخورند، زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال کلاهبرداری هستند.