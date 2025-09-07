به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، طرح تشدید برخورد با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته با حضور چندین اکیپ از پلیس مواد مخدر و کلانتری‌های تابعه در اسفراین به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات ۴ خرده‌فروش و ۲ معتاد متجاهر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک کیلو و ۱۸۴ گرم انواع مواد مخدر به همراه ابزار آلات استعمال کشف شد، افزود: ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و پلاک مخدوش نیز کشف و توقیف شد.

جانشین انتظامی اسفراین تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و معتادان متجاهر نیز به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.