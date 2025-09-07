  1. استانها
۶ خرده‌فروش و معتاد متجاهر در اسفراین دستگیر شدند

بجنورد- جانشین انتظامی اسفراین از دستگیری ۶ خرده‌فروش و معتاد متجاهر و کشف بیش از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، طرح تشدید برخورد با خرده‌فروشان و معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته با حضور چندین اکیپ از پلیس مواد مخدر و کلانتری‌های تابعه در اسفراین به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات ۴ خرده‌فروش و ۲ معتاد متجاهر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان یک کیلو و ۱۸۴ گرم انواع مواد مخدر به همراه ابزار آلات استعمال کشف شد، افزود: ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی و پلاک مخدوش نیز کشف و توقیف شد.

جانشین انتظامی اسفراین تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و معتادان متجاهر نیز به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.

