تحصیل بیش از ١۵ درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی وند، صبح سه شنبه در گردهمایی کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی استان کرمان با بیان اینکه مدارس غیردولتی فرصتی راهبردی برای توسعه عدالت آموزشی هستند گفت: بیش از ۱۵ درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی تحصیل میکنند.
وی از نگاه مثبت و حمایتگرانه مسئولان استان کرمان نسبت به مدارس غیردولتی تقدیر کرد و با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی به عنوان زیرساخت توسعه عدالت اجتماعی، اظهار داشت: هیچ توسعهای بدون آموزش و تربیت فراگیر و عادلانه پایدار نخواهد بود و مدارس غیردولتی نهتنها تهدید نیستند، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت هستند.
مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش مؤثر جامعه خیرین مدرسهساز در ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی افزود: مؤسسان مدارس غیردولتی نیز در قامت خیرین مدرسهدار، بار بزرگی از دوش دولت برداشتهاند و هر مدرسه غیردولتی که ایجاد میشود، به همان نسبت از هزینههای دولت در ساخت، تجهیز و تأمین نیروی انسانی کاسته میشود.
رضا زینی وند، با بیان اینکه هزینه تمامشده تحصیل هر دانشآموز در مدارس دولتی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، گفت: وجود بیش از ۳۹ هزار مدرسه و مرکز غیردولتی و جذب بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ دانشآموز در این مراکز، فرصتی بیبدیل برای تمرکز دولت بر ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم و توسعه عدالت آموزشی است.
وی همچنین خواستار تعامل مؤثر کارشناسان ادارات با مؤسسان مدارس غیردولتی شد و تأکید کرد: ضروری است کارشناسان مسئول با اشراف بر قوانین و مقررات، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از مؤسسان بهرهبرداری کنند و نظارتها نیز با دقت و عدالت انجام گیرد.
زینی وند، بر ضرورت برگزاری جلسات کارگاهی، تبادل تجربیات و هماندیشی پیرامون چالشها و راهکارهای توسعه مدارس غیردولتی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همدلی و همراهی همه متولیان، مسیر تعالی و تحول در نظام آموزشی کشور هموارتر شود.
