خبرگزاری مهر، گروه استانها: آغاز سال تحصیلی جدید در استان کرمان، بار دیگر اهمیت و چالشهای حوزه آموزش و پرورش را در مرکز توجه قرار داده است.
از یک سو خانوادهها با افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیردولتی روبرو هستند و از سوی دیگر، مسئولان استان کرمان بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی، تأمین نیروی انسانی و گسترش فضاهای آموزشی تاکید میکنند.
کمبود فضای آموزشی، تراکم بالای دانشآموزان در کلاسها، لزوم توانمندسازی معلمان و موضوع افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیردولتی از جمله مسائلی است که امسال نیز پررنگتر از گذشته مطرح شده است.
در کنار این چالشها، اقدامات مثبتی همچون جلب مشارکت شرکتهای اقتصادی در ساخت مدارس و اجرای طرحهای بهسازی فضاهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته تا زمینهای برای ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود.
سهیلا الهامی، که مادر دو فرزند است در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: فرزندان من در مدرسه غیرانتفاعی مشغول به تحصیل هستند و شهریهها نسبت به سال گذشته افزایش بسیار زیادی دارد.
وی میافزاید: امسال قرار بود ۱۰ تا ۲۰ درصد شهریهها افزایش پیدا کند، اما شاهد افزایش ۴۰ درصدی شهریهها هستیم.
وی ادامه میدهد: برایمان سوال است که شهریهها به چه دلیل و بر چه اساسی این میزان افزایش یافته است؟ از مسئولان میخواهیم پی گیر این مساله باشند.
تا مهرماه نیروی انسانی آموزش و پرورش تأمین شود
استاندار کرمان هم در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت بالای آموزش و پرورش اظهار کرد: برای ایجاد تحول و افزایش سطح کیفی آموزشی کرمان تمامی دستگاهها، خیران و مردم تلاش کنند.
محمدعلی طالبی ادامه داد: سال تحصیلی جدید باید نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه تأمین شده باشد و کلاسی بدون معلم نماند.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی معلمان گفت: بنگاههای اقتصادی باید در زمینه مدرسه سازی به صورت پررنگ ورود کنند.
طالبی، با اشاره به مشارکت شرکتهای بزرگ اقتصادی در توسعه فضاهای آموزشی گفت: اخیراً تفاهم نامههای منعقد شده که بر اساس آن برخی شرکت اقتصادی بزرگ کرمان در پروژههای مدرسه سازی مشارکت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهرمی گوید: بخش اصلی کار ستاد آموزش و پرورش مربوط به تابستان است.
محمدرضا فرحبخش، با اشاره به پروژه مهر میافزاید: در قالب این پروژه کار آماده سازی مدارس انجام میشود و بحث ثبت نام دانش آموزان در تابستان انجام میشود؛ همچنین انتخاب رشته دانش آموزان در این دوران انجام میشود.
وی ادامه میدهد: طرح شهید عجمیان هم با هدف بهسازی و شاداب سازی فضای مدارس برای اول مهر با مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت گروههای جهادی در حال اجرا است.
فرحبخش، شمار دانش آموزان استان کرمان در سال تحصیلی پیش رو را ۶۸۰ هزار نفر اعلام میکند و میافزاید: یکی از چالشهای مهم حوزه آموزش و پرورش استان کرمان به ویژه در شهرهای بزرگ فضای آموزشی، تراکم بالای کلاسی است.
وی بیان میکند: خوشبختانه با توجه رئیس جمهور به این حوزه در کشور، در حال حاضر کرمان بزرگترین رقم قراردادی شرکتها در سطح کشور را دارا است.
تفاهمنامه صنایع برای ساخت ۸۵۰ کلاس در کرمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح میکند: در ابتدای مردادماه امسال تفاهم نامهای امضا شد که بزرگترین رقم مشارکت در مدرسه سازی را شامل میشد.
فرحبخش، میگوید: بر این اساس شرکتهای صنعتی بزرگ استان کرمان تعداد ۸۵۰ کلاس درس، ۵ هنرستان جوار کارخانه و رقمی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی و بند «خ» ماده ۲۰ (که یک ظرفیت قانونی در برنامه هفتم توسعه است) متقبل شدند.
وی میافزاید: انشاالله عملیات اجرایی مربوط به این تفاهم نامه به سرعت آغاز شود تا بخشی از مشکلات تراکم کلاسی و کمبود فضاهای آموزشی جبران شود.
فرحبخش عنوان میکند: همچنین امیدواریم با ظرفیت بزرگ خیران در استان کرمان موفق شویم چالشهای حوزه آموزش و پرورش را رفع کنیم.
دستورالعمل جدید وزارتخانه؛ نویدی برای معلمان و بیمی برای خانوادهها
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به مساله انتقاد مردم از افزایش شهریه مدارس غیردولتی میپردازد و میافزاید: امسال شهریه مدارس غیردولتی یک تفاوت با سالهای گذشته دارد که آن هم الزام این دسته از مدارس به پرداخت حقوق و بیمه ۳۰ روزه کارکنانشان هستند.
وی ادامه میدهد: این مساله باعث شده که موسسین یک هزینهای را متقبل شوند که از محل آورده والدین تأمین میشود.
فرحبخش، میافزاید: وقتی کارفرما مجاب به پرداخت حداقل حقوق اداره کل و بیمه میشود در واقع یک هزینهای را باید انجام بدهند که در قالب یک دستورالعمل شهریه مدرس در چهار گروه «الف» تا «د» دسته بندی شده است.
فرحبخش ادامه داد: این دسته بندی با توجه به موقعیت مکانی، میزان اجاره بها، پرداختهای دانش آموزی و سطح بیمه انجام شده است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل در وزارتخانه تهیه شده و مورد تأیید نهادهای نظارتی است میگوید: این ترمیم باعث شده که مردم احساس کنند مبلغی بالاتر از تورم به عنوان شهریه دریافت میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه سال آینده این میزان افزایش را شاهد نخواهیم بود و امسال استثنا است میگوید: امسال اولین سالی است که نرخ شهریه هر مدرسه مشخص است و افراد میتوانند با جستجوی عبارت «استعلام شهریه مدارس غیردولتی» یا مراجعه به سایت https://mosharekatha.ir میزان شهریه مشخص شده را مشاهده کنند.
فرحبخش، میافزاید: مدارس باید میزان شهریه را روی دیوار مدارس درج کنند و دریافت رقمی غیر از رقم مشخص شده، تخلف به شمار میرود و با موارد تخلف برخورد میشود.
وی ادامه میدهد: مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند به کارشناس مدارس غیردولتی در ادارههای آموزش و پرورش مراجعه کرده و شکایتشان ثبت کنند که این شکایتها در شورای نظارت استان کرمان بررسی شده و اقدامات لازم انجام میشود، به گونهای که در شورای نظارت گذشته با سه مدرسه متخلف برخورد شد.
با نگاهی کلی میتوان گفت آموزش و پرورش در استان کرمان در آستانه سال تحصیلی جدید، میان دو واقعیت متضاد قرار دارد؛ از یک سو کمبودها و مشکلاتی همچون تراکم بالای کلاسها، فشار هزینهها و دغدغه والدین و از سوی دیگر تلاشهای گسترده برای ارتقای کیفیت و توسعه زیرساختها با مشارکت دولت، خیران و بخش خصوصی.
آینده این مسیر وابسته به استمرار همکاری همه جانبه و نظارت دقیق بر اجرای تصمیمات است.
تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که چالشهای موجود کاهش یافته و فضای آموزشی به سمت عدالت، کیفیت و آرامش بیشتر برای دانش آموزان و خانوادهها حرکت کند.
