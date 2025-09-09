  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

نظارت پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان سمنان تشدید شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی با افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی مواجه هستیم، گفت: نظارت پلیس راه در جاده‌های استان تشدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح سه شنبه در جلسه قرارگاه کاهش تصادفات در محل فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در آستانه تعطیلات با افزایش تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان مواجه هستیم، ابراز داشت: به منظور پیگیری از تصادفات محورهای اصلی تحت رصد و پایش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نظارت پلیس راه در تعطیلات پیش رو تشدید می‌شود، افزود: هدف از این اقدام برقراری امنیت برای رانندگان قانونمند است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه برای کاهش سوانح جاده‌ای پلیس در جاده‌ها مستقر است، ابراز داشت: برنامه‌های پیشگیرانه در دست اجرا است.

حسینی با بیان اینکه کنترل ترافیک در جاده‌های استان پیگیری می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر پلیس نیروهای خدماتی و امدادی نیز در خدمت زائران و مسافران خواهند بود.

وی افزود: قطعاً پلیس راه با موارد تخلف نظیر سرعت، انجام حرکات مارپیچ و حرکات خطرناک بدون اغماض برخورد و خودرو به پارکینگ انتقال خواهد یافت.

