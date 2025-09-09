به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مؤسسه ملی حمل و نقل جاده‌ای در بیانیه‌ای مطبوعاتی به نقل از خبرگزاری موزامبیک اعلام کرد که این وسایل نقلیه در یک جهت در حال حرکت بودند که یکی از کامیون‌های باری به عقب یک مینی‌بوس مسافربری که در ترافیک متوقف شده بود، برخورد کرد و آن را به سمت کامیون دیگری که در جلو بود، هل داد.

رئیس جمهور موزامبیک، دانیل چاپو، با ابراز تاسف عمیق و همبستگی با خانواده‌های داغدار، تاکید کرد که این فاجعه باید به عنوان زنگ خطری برای شیوه‌های رانندگی ایمن‌تر باشد.

چاپو همچنین گفت که این حادثه نیاز فوری به تقویت ایمنی جاده‌ها در موزامبیک و سراسر جنوب آفریقا را برجسته می‌کند.

کریدور EN۴ یک مسیر حمل و نقل حیاتی است که موزامبیک را به کشور همسایه، آفریقای جنوبی، متصل می‌کند.