«میهمانی امت احمد(ص)» در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه دقایقی قبل با پیاده‌روی خانوادگی در بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران آغاز شد.

در این مراسم باشکوه، اقشار مختلف مردم حضور یافته و جلوه‌ای از شور، نشاط و معنویت را در آستانه ۱۷ ربیع‌الاول، سالروز میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و رئیس مکتب جعفری، امام صادق (ع)، به نمایش گذاشتند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در طول مسیر پیاده‌روی مواکب فرهنگی و ایستگاه‌های پذیرایی برای زائران و شرکت‌کنندگان برپا شد.

همچنین شهربازی رایگان ویژه کودکان و نوجوانان، بخشی از این جشن خانوادگی را به خود اختصاص داد تا فضایی شاد و پرنشاط برای نسل جوان فراهم شود.

این آئین با اجرای گروه‌های سرود و مدیحه‌سرایی همراه بود که با هدف ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) و تقویت فضای معنوی برنامه تدارک دیده شده است.

مسابقات متنوع فرهنگی همراه با اهدای جوایز ویژه نیز از دیگر بخش‌های این جشن بود که زمینه مشارکت فعال خانواده‌ها را فراهم کرد.

در کنار این برنامه‌ها، محافل قرآنی با حضور قاریان برجسته و اجرای «عمو روحانی» چهره محبوب کودکان برگزار شد که با استقبال گسترده خانواده‌ها همراه بود.

این بخش از مراسم با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل نو با مفاهیم نورانی قرآن کریم طراحی شده است.

برگزاری جشن میلاد در مسجد مقدس جمکران سه‌شنبه شب پس از نماز عشاء و همچنین مراسم جشن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور، بخش‌های پایانی این ویژه‌برنامه بزرگ معنوی را تشکیل خواهد داد.