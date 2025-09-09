به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی بهرامی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته وقف اظهار داشت: واقفان در گذشته بیشتر نیت خود را صرف ساخت، مرمت و برگزاری مراسم مذهبی در مساجد و تکایا قرار می‌دادند. اما امروز نیازهای جامعه تغییر کرده و شهر آمل بیش از هر زمان دیگر به وقف‌های جدید در زمینه‌های دانش‌بنیان، دارو و درمان، حوزه‌های فرهنگی و حتی پزشکی نیاز دارد.

وی افزود: جوانان آملی دارای ایده‌های خلاق و اختراعات ارزشمند هستند که به دلیل نبود منابع مالی، در مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. وقف می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای حمایت از این ظرفیت‌های علمی و فناورانه باشد؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، منابع مالی مؤسسات علمی و پژوهشی از محل موقوفات تأمین می‌شود.

رئیس اداره اوقاف آمل در ادامه از اقدامات این اداره در حوزه ساماندهی اسناد موقوفات خبر داد و گفت: با تصویب و ابلاغ قانون الزام ثبت املاک غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، روند اخذ سند برای موقوفات سرعت گرفت و تاکنون تعداد زیادی از مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و امامزادگان شهرستان موفق به دریافت سند رسمی شده‌اند.

بهرامی همچنین از بهره‌برداری چند پروژه جدید در آمل خبر داد و اظهار داشت: پروژه ورزشی چاکسر با تکمیل سالن و اضافه شدن زمین چمن مصنوعی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفته وقف افتتاح می‌شود. همچنین با سرمایه‌گذاری از محل درآمد امامزاده ابراهیم، مهدکودک موقوفه مهدی خفران آماده بهره‌برداری شده است. علاوه بر این، پروژه‌های فرهنگی و آموزشی دیگری در امامزادگان شهرستان از جمله امامزاده عبدالله نیز در دست اجراست.

وی به پروژه تجاری امامزاده عبدالله اشاره کرد و گفت: در فاز نخست این طرح، شناژ و زیرساخت ۵۷ باب مغازه تجاری با هزینه‌ای بالغ بر پنج و نیم میلیارد تومان از محل کمک خیرین آماده شد. فاز دوم این پروژه نیز به زودی آغاز خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف آمل در پایان با قدردانی از خیرین شهرستان تأکید کرد: همکاری مردم و نیکوکاران در بازسازی و توسعه امامزادگان، تکایا و پروژه‌های اجتماعی نشان‌دهنده روحیه دینی و مشارکت‌جویانه مردم آمل است. امیدواریم در آینده وقف‌های نوین در زمینه‌های علمی، پزشکی و دانش‌بنیان نیز همانند حوزه‌های سنتی رونق بگیرد.