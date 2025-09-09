توسعه اقتصادی موقوفات راهی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدیان، ظهر سه شنبه در شورای اداری گلستان که با حضور ریاست قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه در گلستان برگزار شد به تشریح فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد در استان پرداخت.

مهدیان با اشاره به نیت خیرخواهانه واقفین که همواره در جهت خدمت به مردم و رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی بوده است، گفت: حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اوقاف در مسیر خود حرکت می‌کنند، اما در سال‌های اخیر توجه به بخش اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در موقوفات بسیار بیشتر شده است.

وی در ادامه به سه محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی اوقاف در گلستان اشاره کرد و گفت: استان گلستان بزرگ‌ترین باغ موقوفه کشور را با مساحت ۳۶۲ هکتار در اختیار دارد. امسال بالغ بر ۶ هزار تن محصولات زراعی و باغی از این باغ برداشت شده است. علاوه بر این، مزارع و باغ‌های دیگر استان نیز تحت مدیریت اوقاف قرار دارند.

مدیرکل اوقاف گلستان همچنین به احیای مجموعه‌های دامپروری اشاره کرد و گفت: یکی از مجموعه‌های دام سنگین استان که در گذشته به وضعیت بحرانی رسیده بود، امروز فعال شده و در حوزه دام سبک نیز نخستین مجموعه نجات کشور راه‌اندازی شده است. همچنین مجموعه‌های دیگری در حال احیا و بازگشت به چرخه تولید هستند.