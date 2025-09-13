رئیس دانشگاه علم و صنعت: تعریف نسل Z با فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، در آستانه سال تحصیلی جدید، نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رئیس و تعدادی از مدیران دانشگاه، برگزار شد.

در این نشست که با حضورمحمد مهرداد شکریه (رئیس دانشگاه)، دکتر نعیمی‌جمال (مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی)، دکتر واحدی (معاون فرهنگی و اجتماعی)، دکتر اکبری (معاون دانشجویی) و دکتر عباداللهی (مدیر امور فرهنگی و اجتماعی) برگزار شد، ابتدا شکریه به بیان کلیاتی از شرایط حال حاضر کشور و موقعیت ایران در جهان پرداخت. وی تاکید کرد: تعابیر نسل Z ،Y ،X ، آلفا و بتا، مناسب فرهنگ، دین و کشور ما نیست و ما شما دانشجویان عزیز را نسل سوم انقلاب می‌دانیم.

رئیس دانشگاه گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران، هویتی به نام ایران اسلامی در جهان زنده شد. کشور ما بیش از ۲۵۰۰ سال تمدن دارد و ما هویت اسلامی و ایرانی خود را داریم و زیر پرچم کشور دیگری نخواهیم بود. وی با اشاره به افتخارات علمی و فرهنگی بزرگان کشورمان در طی قرن‌های گذشته، تصریح کرد: ما تنها به گذشته نمی‌نازیم و آینده را هم باید بسازیم.

شکریه با تصریح بر اینکه سواد سیاسی و سواد فرهنگی، در کنار تحصیل و مطالعه کتب درسی، بسیار حایز اهمیت است، تاکید کرد: دانشجوی باهوش باید تاریخ را بخواند و ما باید بدانیم چه تاریخی بر ما و جهان گذشته است و اکنون در چه جایگاهی قرار داریم.

رئیس دانشگاه خطاب به دانشجویان افزود: از تشکل‌ها توقع داریم مطالعات خود را گسترده‌تر کنند و به تحلیل برسند. وی از دانشجویان خواست برای خود ماموریت تعریف کنند و گفت: اگر برای اعتلای کشور و نظام مقدس اسلامی ماموریت برای خود متصورید، تفاوتی نمی‌کند که در کدام تشکل سیاسی، فرهنگی، صنفی یا مذهبی حضور دارید.

رئیس دانشگاه گفت: اگر قرار باشد به عنوان تشکل کار کنید، باید عدل و انصاف را رعایت کنید لذا در عین اینکه ممکن است تشکل‌های مختلف با هم اختلاف داشته باشند، باید بتوانند با رعایت اصول و بدون هرج و مرج با یکدیگر گفتگو کنند. مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی نیز بر همین مبناست. هنگامی می‌توان گفتگو کرد و آزاداندیش سخن گفت که مطالعه و تحقیق وجود داشته باشد.

در بخش دوم این جلسه، نمایندگانی از انجمن اسلامی رویش، هیات محبان‌الحسین (ع)، مجمع دفاتر فرهنگی، انجمن اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی، مجمع دانشجویان حزب‌الله و انجمن آرمان، به طرح مسایل، انتقادات و نقطه نظرات خود در مسایل گوناگون و دغدغه‌های خود پرداختند که معاونین فرهنگی و دانشجویی به آنها پاسخ دادند.

در بخش پایانی این نشست، رئیس دانشگاه با اظهار خوشوقتی از حضور در جمع دانشجویان گفت: هوش، آزاداندیشی، ادب و فرهیختگی دانشجویان برای ما مهم است. وی افزود: نمی‌توان دانشگاه را بدون دانشجو تصور کرد و اگر دانشگاه، دانشگاه است؛ به خاطر وجود دانشجویان و نسل‌هایی است که در آن تربیت می‌شوند.

شکریه گفت: اعتقاد شخصی من این است که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست و کسی می‌تواند فرهنگ‌سازی کند که دین و سیاست را عجین کرده باشد.

رئیس دانشگاه در انتهای سخنان خود متذکر شد: سیاست، دنیای پیچیده‌ای است و اگر ما در میدانی که دشمن ساخته بازی کنیم، سیاستمدار نیستیم. وی به دانشجویان تاکید کرد: باید ایران و نظام مقدس اسلامی، هدف ما باشد. خود را به شعارها محدود نکنیم، آینه هم باشیم، بدون متهم کردن دیگری و توهین، یکدیگر را نقد کنیم و با هوشیاری، علم و تقوا، از این آب و خاک- که خون‌های بسیاری به پای آن ریخته شده- حفاظت کنیم.