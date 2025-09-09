به گزارش خبرنگار مهر، حسین صالحیفر ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به وجود ۸۰۴ نیت وقفی ثبتشده در این شهرستان اظهار کرد: عمده نیت واقفان معطوف به کمک به مساجد است، در حالی که نیاز است حوزههایی همچون درمان بیماران، تأمین دارو، کمک به دانشبنیانها و امنیت غذایی نیز در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: امسال در اقلام اطلاعرسانی اوقاف، نیتهایی چون حمایت از هوش مصنوعی، انرژیهای نو، و فناوریهای دانشبنیان درج شده که نشاندهنده رویکردی نوین در وقف است و امیدواریم در شهرستان سقز نیز چنین نیتهایی به ثبت برسد.
صالحیفر با اشاره به پروژههای در دست اقدام این اداره، ساخت مسجد بینراهی در روستای «بوخلو» از توابع بخش سرشیو را نمونهای از وقف انتفاعی عنوان کرد و گفت: زمین این مسجد توسط جمال حسینپور اهدا شده و عملیات ساخت آن توسط خیر شهرستانی رحمان نادرسرا انجام خواهد شد.
وی بازسازی و نوسازی موقوفات را یکی از اولویتهای اداره اوقاف سقز دانست و گفت: پروژه تجاری و درمانی "برجهای دوقلو" در زمینی به مساحت ۱۷۳۰ مترمربع با زیربنای بیش از ۱۲ هزار مترمربع در موقوفه حاج صالح اخوان واقع در نبش میدان موکریان، از دیگر طرحهای در دست اقدام است که تغییر کاربری و اخذ پروانه آن انجام شده است.
رئیس اداره اوقاف سقز با اشاره به حمایتهای مالی این نهاد از مساجد، اظهار داشت: در یک سال اخیر، مبلغ ۷ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان از محل درآمد موقوفات بهصورت عمرانی به ۵۰ مسجد پرداخت شده و همچنین یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون تومان بهعنوان هزینه جاری مساجد اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: در همین مدت، یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان به پرداخت حقوق امامان جماعت مدارس و ۶۲۷ میلیون تومان به حقوق طلاب و مدرسان مساجد اختصاص یافته است.
صالحیفر صدور ۵۵ رأی به نفع موقوفات و دریافت ۳۰ سند مالکیت برای رقبات را از دیگر دستاوردهای این اداره در یک سال گذشته عنوان کرد و افزود: با تغییر رویکرد در بهرهبرداری از اراضی کشاورزی وقفی از حالت اجارهای به امینی، درآمد موقوفات به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
وی با اشاره به وجود ۴۵۰ موقوفه و ۲۵۰۰ رقبه در شهرستان سقز، از اجرای برنامههای فرهنگی در هفته وقف و هفته وحدت خبر داد و گفت: در این ایام، ۱۰ مراسم مولودیخوانی در ۱۰ مسجد شهرستان برگزار خواهد شد.
