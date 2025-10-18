پیگیری مهر جواب داد؛پایان اختلال خطوط مخابراتی در محدوده حرم عبدالعظیم

رضا شنگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از حل مشکل حفاری و اختلال در خطوط مخابراتی محدوده جنوب حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد و گفت: مجوز حفاری در این محدوده صادر خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ تهران، در ادامه با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح ضلع جنوبی حرم اظهار کرد: این پروژه در سال‌های گذشته توسط سازمان مهندسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و با اجرای قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) انجام شد. در جریان عملیات اجرایی، بخشی از خطوط مخابراتی دچار آسیب شد که بلافاصله جلسه‌ای با حضور نمایندگان پیمانکار، شرکت مخابرات و معاون فنی و عمرانی منطقه برگزار شد.

وی افزود: پیمانکار پروژه عملیات شبکه تأسیسات را به انجام رساند و مقرر شد عملیات کابل‌کشی توسط شرکت مخابرات انجام شود. بر اساس سیاست‌های جدید، استفاده از کابل‌های مسی متوقف و فیبر نوری جایگزین آن شد تا شهروندان از مزایای این فناوری بهره‌مند شوند. شهرداری منطقه نیز همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورده است.

شهردار منطقه ۲۰ در ادامه با اشاره به مجوز حفاری و حواشی مرتبط با روستای عماد گفت: در کنار این پروژه، مجوزهایی برای سایر موضوعات عمرانی صادر شده بود که ارتباطی با روستای عمادآور نداشت. مسیر فیبر نوری مربوط به شبکه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب شهر بوده و برخی تداخل‌ها موجب شد مجوز حفاری در آمار نهایی به عددی خاص تبدیل شود.

شنگی در پایان با رد برخی اخبار غیرواقعی مبنی بر ممانعت شهرداری از صدور مجوز حفاری تصریح کرد: درخواست شرکت مخابرات ارتباطی با موضوعات مورد اشاره نداشته و دستورات لازم به معاون فنی و عمرانی منطقه داده شده است تا با همکاری شرکت مخابرات، در اسرع وقت مشکل برطرف شود. وی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی خطوط تلفن شهروندان روستا نیز وصل شود.

این اقدام پس از پیگیری‌های مستمر خبرنگار خبرگزاری مهر و طرح موضوع در جلسات مشترک شهرداری منطقه و شرکت مخابرات انجام شد و در نهایت با هماهنگی طرفین، روند کابل‌کشی و اتصال خطوط مخابراتی به مرحله نهایی رسید.