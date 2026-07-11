گلایه شهروندان گلستان از قطعی ۲۰ روزه تلفن ثابت؛ نقش مخابرات چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ساکنان خیابان ۱۲ متری امام سجاد شهر گلستان نسبت به تداوم قطعی خطوط تلفن ثابت در این محدوده گلایه کرده و خواستار رفع فوری این مشکل شدند.
شهروندان میگویند با وجود گذشت بیش از ۲۰ روز از قطعی تلفن ثابت و پیگیریهای مکرر، تاکنون اقدام مؤثری برای برقراری مجدد خطوط انجام نشده است.
به گفته ساکنان این منطقه، پس از مراجعات و تماسهای متعدد، به آنان اعلام شده که به دلیل سرقت سیمهای پست مخابرات، در صورت پرداخت هزینه، امکان برقراری مجدد خطوط تلفن وجود دارد.
شهروندان گلستان در پایان از مسئولان شرکت مخابرات خواستند ضمن رفع هرچه سریعتر این مشکل، درباره علت تأخیر در بازسازی شبکه و نحوه جبران خسارت وارده به مشترکان شفافسازی کنند.
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