۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

توقیف اتوبوس رانده‌شده توسط نوجوان فاقد گواهینامه در محور قم ـ تهران

پلیس راه از توقیف یک اتوبوس به دلیل رانندگی خطرناک نوجوان ۱۸ ساله فاقد گواهینامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه با اعلام توقیف یک دستگاه اتوبوس که توسط نوجوان ۱۸ ساله فاقد گواهینامه در محور قدیم قم – تهران به صورت خطرناک هدایت می‌شد، خبر داد.

راننده نوجوان که هنوز به سن قانونی برای اخذ گواهینامه نرسیده بود، اقدام به رانندگی اتوبوس در شرایطی غیر ایمن و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی کرده بود که با هوشیاری مأموران پلیس راه استان قم، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

پلیس راه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی از تمامی والدین و نوجوانان خواست تا از هرگونه رانندگی بدون مجوز قانونی خودداری کرده و برای حفظ امنیت خود و سایر هموطنان به مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند باشند.

