به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه با اعلام توقیف یک دستگاه اتوبوس که توسط نوجوان ۱۸ ساله فاقد گواهینامه در محور قدیم قم – تهران به صورت خطرناک هدایت می‌شد، خبر داد.

راننده نوجوان که هنوز به سن قانونی برای اخذ گواهینامه نرسیده بود، اقدام به رانندگی اتوبوس در شرایطی غیر ایمن و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی کرده بود که با هوشیاری مأموران پلیس راه استان قم، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

پلیس راه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی از تمامی والدین و نوجوانان خواست تا از هرگونه رانندگی بدون مجوز قانونی خودداری کرده و برای حفظ امنیت خود و سایر هموطنان به مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند باشند.