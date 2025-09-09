به گزارش خبرنگار مهر، سید مکائیل موسوی، ظهر سهشنبه در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی و سوغات اظهار کرد: به دلیل محدودیت واگذاری غرفهها، پیش رویداد جشنواره آش را از محور گردشگری اشراق شروع کردیم و ۲۰۰ نفر در پیش رویداد ثبتنام کردند تا در نهایت حداکثر ۱۵ نفر برای جشنواره انتخاب شوند.
وی با اشاره به اینکه نخستین جشنواره آش در سال ۸۴ برگزار شد، خاطرنشان کرد: امسال این جشنواره که به برندی در زنجان تبدیل شده از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در نمایشگاه کاسپین برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان یادآور شد: امسال تصمیم داشتیم جشنواره در فضای باز برگزار شود اما با توجه به بالا بودن تعداد غرفهها نمایشگاه کاسپین مناسبتر بود و امیدواریم گاوازنگ به وضع مطلوبی برسد تا سال آینده حشنواره در فضای باز برگزار شود.
وی تعداد غرفههای آش را ۴۰ مورد برشمرد و گفت: از استانهای مختلف و چهار کشور شامل هندوستان، افغانستان، پاکستان و عراق برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند.
موسوی با بیان اینکه ۱۵۰ غرفه صنایع دستی نیز پیشبینی شده است، عنوان کرد: همه ۳۰ استان در این حوزه اعلام آمادگی کرده و برای هر استان چهار غرفه صنایع دستی پیشبینی کردیم.
وی برنامههای فرهنگی و آئینی را از جمله فعالیتهای جانبی خواند و افزود: شبهای فرهنگی، موسیقیهای محلی در این عنوان گنجانده شده، ضمن اینکه سیاهچادرهایی با پخت غذا و نانهای محلی برپا خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه زنجان ۲۴ رویداد را در تقویم گردشگری خود دارد و در جایگاه سوم کشور قرار دارد، تصریح کرد: تدارک تورهای گردشگری، فراهم کردن نشاط اجتماعی برای همشهریان و مهمانان و معرفی جاذههای تاریخی و طبیعی از دیگر اهداف است.
وی با اشاره به اینکه جشنواره به بلوغ خود رسیده است، خاطرنشان کرد: تلاش شده بار مالی به دولت تحمیل نکنیم و جشنواره هزینههای خود را تأمین کند وزیر غرفهها رایگان به شرکتکنندگان واگذار میشود.
موسوی ادامه داد: وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به جشنواره دعوت کردیم تا بتوانیم با معرفی ظرفیتها امتیازاتی را اخذ کنیم.
