تثبیت حضور شیعیان و توسعه شعائر دینی نماد وحدت ملت عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عمار حکیم ظهر سه شنبه در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، اوضاع شیعه در عراق را رو به‌بهبود خواند و گفت: تثبیت حاکمیت شیعه و حضور فعال آنان در همه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دستاورد مهمی برای کشور است.

وی با اشاره به شعائر دینی شیعه در عراق، از جمله مراسم اربعین که بیش از ۲۰ میلیون زائر را گرد هم می‌آورد و سالروز شهادت ائمه مدفون در عراق که با حضور میلیونی مردم برگزار می‌شود، این مراسم را فضایی قوی و تأثیرگذار خواند که قدرت شیعه را به نمایش می‌گذارد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: درصد قابل توجهی از بانوان عراقی به حجاب پایبند هستند و با اشاره به جمعیت جوان عراق گفت حدود ۶۸ درصد مردم زیر ۲۴ سال و ۹۰ درصد زیر ۵۰ سال هستند.

وی ادامه داد: پس از سقوط صدام، جمعیت عراق دو برابر شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۲۵ سال آینده نیز به ۸۰ میلیون نفر برسد.

سید عمار حکیم درباره وضعیت سیاسی عراق اظهار کرد: با حضور شیعیان در حاکمیت، دولت کارآمدی شکل گرفته که موجب سازندگی وسیع و افزایش رضایت عمومی شده است.

وی همچنین به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش اشاره کرد و گفت: بر اساس قرارداد تازه، نیروهای خارجی باید تا ماه آینده پایگاه‌های خود را ترک کنند و تنها بخش کوچکی از نیروها در اربیل برای پشتیبانی نیروهای خود در سوریه باقی خواهند ماند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق درباره توسعه حوزه‌های علمیه پس از سقوط صدام گفت: مدارس زیادی ساخته شده و طلاب زیادی مشغول تحصیل هستند، به‌طوری که بسیاری از شیعیان کشورهای خلیج‌فارس برای تحصیل به نجف اشرف مهاجرت می‌کنند.

وی حضور آیت‌الله سیستانی را به عنوان نعمتی بزرگ برای عراق دانست و افزود: عراق با وجود بحران‌های منطقه‌ای شرایط مناسبی دارد. او تاکید کرد عراق تلاش کرده است با حفظ توازن در منطقه و حمایت از محور مقاومت، درگیر جنگ جدیدی نشود و در این زمینه موفق بوده است.

سید عمار حکیم همچنین شعائر دینی، مرجعیت دینی و بافت عشایری را سه رکن اصلی حفظ اسلام در عراق دانست و خاطرنشان کرد: برخی پس از سقوط صدام تلاش کردند با بهانه‌های امنیتی مراسمی مانند اربعین را تعطیل کنند، اما سیاست دولت بر حضور گسترده مردم و تأمین امنیت آن‌ها استوار است که نتیجه آن برگزاری هر ساله باشکوه‌تر این مراسم است.