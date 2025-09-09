به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید راهداری استان سمنان به میزبانی دیوان محاسبات سمنان اعلام کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در استان تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی در بخش‌های مختلف به خصوص راه است.

وی افزود: طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در این زمینه احصا و مورد بررسی و اقدام در سراسر استان سمنان قرار گرفته اند.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه تکمیل نیمه تمام‌ها به عنوان یک راهبرد در دولت دنبال می‌شود، گفت: معتقد هستیم که تکمیل این طرح‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌ها به توسعه رضایتمندی مردم هم منجر می‌شود.

ایلیات با بیان اینکه تکمیل همه طرح‌های نیمه تمام حوزه راه در استان سمنان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، ابراز کرد: اعتبارات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حوزه راه نیازمند تقویت است.