۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

دفاع مقدس گنجینه‌ای زنده و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده است

دفاع مقدس گنجینه‌ای زنده و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده است

بوشهر- امام جمعه بخش سیراف گفت: دفاع مقدس گنجینه‌ای زنده و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری عصر سه شنبه در نشست با مسئولان بخش سیراف با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، این ایام را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد ملت ایران با ارزش‌های دینی، فرهنگی و ملی دانست.

امام جمعه بخش سیراف با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است، گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی، ملت ایران با وحدت و ایستادگی مثال‌زدنی در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند ذره‌ای از خاک این سرزمین در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

وی گفت: امروز نیز اقتدار نیروهای مسلح و قدرت موشکی ایران اسلامی برگرفته از همان فرهنگ مقاومت و جهاد است.

امام جمعه سیراف نقش هنر و رسانه را در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های آینده بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: سرود، شعر، تئاتر، اکران فیلم، اجرای مارش‌های نظامی و حتی روزنامه دیواری در مدارس، ابزارهایی هستند که می‌توانند روحیه مقاومت و ایثار را در نسل جوان زنده نگه دارند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و توجه به نقش بانوان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا در میان دانش‌آموزان، فرهنگیان و سایر اقشار جامعه، فضاسازی شهری با مضامین دفاع مقدس و تلفیق آن با مقاومت مردم مظلوم غزه در جنگ ۱۲ روزه، می‌تواند روحیه ایستادگی و پایداری را در جامعه تقویت کند.

حجت‌الاسلام عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس تنها یادآور گذشته نیست، بلکه چراغ راهی برای آینده است، ما باید این گنجینه ارزشمند را زنده نگه داریم و با الهام از جان‌فشانی شهدا و ایثارگران، در مسیر حفظ امنیت، صلح و پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.

