به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق عاشوری عصر سه شنبه در نشست با مسئولان بخش سیراف با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، این ایام را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد ملت ایران با ارزشهای دینی، فرهنگی و ملی دانست.
امام جمعه بخش سیراف با بیان اینکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است، گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی، ملت ایران با وحدت و ایستادگی مثالزدنی در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند ذرهای از خاک این سرزمین در اختیار بیگانگان قرار گیرد.
وی گفت: امروز نیز اقتدار نیروهای مسلح و قدرت موشکی ایران اسلامی برگرفته از همان فرهنگ مقاومت و جهاد است.
امام جمعه سیراف نقش هنر و رسانه را در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسلهای آینده بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: سرود، شعر، تئاتر، اکران فیلم، اجرای مارشهای نظامی و حتی روزنامه دیواری در مدارس، ابزارهایی هستند که میتوانند روحیه مقاومت و ایثار را در نسل جوان زنده نگه دارند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا و توجه به نقش بانوان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: برگزاری یادوارههای شهدا در میان دانشآموزان، فرهنگیان و سایر اقشار جامعه، فضاسازی شهری با مضامین دفاع مقدس و تلفیق آن با مقاومت مردم مظلوم غزه در جنگ ۱۲ روزه، میتواند روحیه ایستادگی و پایداری را در جامعه تقویت کند.
حجتالاسلام عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس تنها یادآور گذشته نیست، بلکه چراغ راهی برای آینده است، ما باید این گنجینه ارزشمند را زنده نگه داریم و با الهام از جانفشانی شهدا و ایثارگران، در مسیر حفظ امنیت، صلح و پیشرفت ایران اسلامی گام برداریم.
