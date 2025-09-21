  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

روحیه دفاع مقدس چراغ راه عبور از چالش‌های امروز است

ساری - رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: روحیه دفاع مقدس چراغ راه عبور از چالش‌های امروز کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی در پیامی هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و تاکید کرد که الهام از روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس، راهبردی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و ساختن آینده‌ای روشن کشور است.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی، در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، رشادت‌ها، از خودگذشتگی‌ها و ایستادگی ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله را یادآور شد.

وی با اشاره به سختی‌ها و تنگناهای دوران دفاع مقدس، افزود که این دوران نه تنها اراده ملی را شکست نداد، بلکه موجب بلوغ، خودباوری و تقویت ایمان جوانان کشور شد و درس‌های مهمی از مقاومت و همدلی برای ایرانیان به همراه داشت.

فیاضی تأکید کرد که امروز دشمنان همچنان با روش‌های مختلف به دنبال تضعیف ایران اسلامی هستند و رمز پیروزی، الهام گرفتن از روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس است که چراغ راهی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به پیشرفت میهن محسوب می‌شود.

وی در پایان، هفته دفاع مقدس را به تمامی ملت ایران، به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و عموم مردم مؤمن و انقلابی استان مازندران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که ملت فداکار کشور تحت رهبری امام خامنه‌ای همانند دوران دفاع مقدس برگ زرینی بر تاریخ پرافتخار ایران بیفزایند.

