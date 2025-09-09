عزت شیخ: «وحدت» رمز آفرینش و ضامن بقای امت اسلامی است

عزت شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: اهل سنت همانند شیعیان، براساس قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص)، معتقد به همزیستی مسالمتآمیز، وحدت و همگرایی هستند.
وی با تاکید بر اهمیت دوچندان وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام افزود: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، انسجام و برادری است.
خلقت الهی بر محور وحدت استوار است
عزت شیخ با بیان اینکه وحدت، رمز آفرینش جهان خلقت است، تصریح کرد: هماهنگی در نظام هستی، نشاندهنده ضرورت هماهنگی انسانها در حیات فردی و اجتماعی است انسانها باید در سایه وحدت به آرامش، امنیت و تعالی برسند.
وی رمز موفقیت امت اسلام را همدلی و برادری دانست و گفت: پیامبر اکرم (ص) با ایجاد پیوند اخوت میان مهاجرین و انصار، پایههای وحدت و اقتدار اسلام را استوار ساخت و این الگو باید در جوامع امروزی نیز پیاده شود.
مدیر حوزه علمیه اهل سنت تالش وحدت را امری عقلانی، اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی دانست و اظهار داشت: علما و بزرگان اهل سنت و تشیع، بهویژه فعالان فرهنگی، میتوانند نقش مهمی در ترویج وحدت و تحکیم روابط بین مسلمانان ایفا کنند.
وی افزود: وحدت تنها در گفتار کافی نیست بلکه باید در عمل نیز ظهور و بروز داشته باشد، چرا که مردم بهویژه نسل جوان، بیشتر به رفتارها توجه میکنند تا سخنان و شعارها.
وحدت عامل خنثیسازی فتنهها
عزت شیخ با تاکید بر اینکه اسلام دین کرامت و فضیلت است، گفت: پیامبر خدا توانست با ترویج اخلاق و برادری، فتنهها را از جامعه اسلامی ریشهکن کند. امروز نیز علمای اسلام وارثان این مسیر نورانی هستند و باید با الگوگیری از سیره نبوی، برای تقویت همبستگی تلاش کنند.
وی با اشاره به نقش مهم اهل سنت در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: اهل سنت همواره در کنار رهبری نظام جمهوری اسلامی بودهاند و در وقایع مهمی مانند جنگ دوازده روزه غزه، نمونهای بارز از همدلی و حمایت را به نمایش گذاشتند.
رسانهها بازوی وحدتآفرینی در جامعه
این کارشناس مذهبی در پایان با تاکید بر نقش رسانهها در تبیین وحدت، گفت: رسانهها باید با جهتگیری صحیح، پرهیز از قضاوتهای یکسویه، بهرهگیری از تحلیلهای عالمانه و متناسب با شرایط، نقش خود را در ترویج فضائل اخلاقی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: در گام دوم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین وظیفهای خطیر بر دوش رسانههاست و یکی از محورهای اصلی آن، تبیین جایگاه وحدت اسلامی و تقویت همزیستی میان مسلمانان است.
