به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران مقابل امارات از ساعت ۲۱ شامگاه سه‌شنبه آخرین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را در ابوظبی برگزار کرد. نیمه نخست این بازی با پیروزی ۳ بر یک شاگردان امید روانخواه به پایان رسید.

امیرمحمد رزاقی‌نیا (۲۴) و سعید سحرخیزان (۳۶ و ۴۱- پنالتی) برای ایران گلزنی کردند. ماید الکاس در دقیقه (۳+۴۵) برای امارات گلزنی کرد

ترکیب امید ایران:

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، سیدمهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، پوریا لطیفی‌فر، محمدجواد حسین‌نژاد، محمدحسین صادقی، یادگار رستمی، سعید سحرخیزان.

بازی زیبا سه گل کاشت

شاگردان امید روانخواه پس از تنها چند دقیقه از شروع بازی تمام و کمال توپ و میدان را مقابل میزبان در اختیار داشتند. بازیکنان زیر ۲۳ سال فوتبال ایران با گردش توپ در نقاط مختلف زمین توانستند بازی روان خود را به امارات دیکته کنند تا میزبان اسیر بازی زیبای این تیم شود.

انتقال توپ به جناح راست و نفوذ محمدحسین صادقی در دقیقه ۲۴ و ضربه او به سمت چارچوب دروازه میزبان باعث شد تا توپ در یک قدمی دروازه در اختیار رزاقی‌نیا قرار بگیرد تا او با بغل پای آرام قفل دروازه را بگشاید.

در ادامه ترس از مساوی یا باخت به طور کامل از ترکیب ایران رخت بربست تا سحرخیزان یک بار به زیبایی هرچه تمام در دقیقه ۳۶ و بار دیگر در دقیقه ۴۱ از روی نقطه پنالتی دروازه اماراتی‌ها را باز کند تا نیمه اول با سه گل به پایان برسد.

امیدهای ایران با استفاده از ترکیب نسبتا تهاجمی خود توانستند در همان نیمه نخست سه گل به ثمر برسانند و امارات روی ضد حمله ثانیه‌های پایانی خود یکی از گل‌های را جبران کند.