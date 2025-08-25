  1. اقتصاد
استاد دانشگاه کمبریج: اقتصاد انگلیس در آستانه فروپاشی است

یکی از اساتید دانشگاه کمبریج انگلیس اعلام کرد که این کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است و باید از صندوق بین المللی پول وام بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، جاگجیت چادها، استاد دانشگاه کمبریج انگلیس، اعلام کرد که این کشور در بازپرداخت بدهی‌ها، پرداخت مستمری بازنشستگان، و تأمین برخی دیگر از هزینه‌های خود با مشکل جدی مواجه است.

وی معتقد است که دولت انگلیس باید در راستای حل مشکلات خود به سمت دریافت وام از صندوق بین المللی پول برود.

چادها تأکید کرد: من در دنیایی زندگی می‌کنم که تصور می‌کنم این اتفاق در حال رخ دادن است، و اگر این کار را نکنیم بی نصیب می‌مانیم.

این استاد اقتصاد افزود: اقتصاد انگلیس در آستانه فروپاشی قرار دارد.

وی معتقد است که شرایط کنونی انگلیس همانند شرایط این کشور در سال ۱۹۷۶ است که به خاطر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش فعالیت‌های صنعتی مجبور شد از صندوق بین المللی پول وام بگیرد.

