به گزارش خبرنگار مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق بعدازظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیتالله نوری همدانی، از مراجع تقلید، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاریهای دینی و علمی میان حوزههای علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.
حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوهای از پیوند عمیق ملتهای ایران و عراق و زمینهای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق، ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، از بازگشت سلامتی حضرت آیتالله نوری همدانی اظهار خرسندی کرد.
آیتالله نوری همدانی نیز ضمن تشکر از خدمات ایشان، از شخصیت ایشان و بیتشان تقدیر کرده و برای موفقیت وی دعا کردند.
