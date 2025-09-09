به گزارش خبرنگار مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق بعدازظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی و علمی میان حوزه‌های علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.

حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق و زمینه‌ای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق، ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، از بازگشت سلامتی حضرت آیت‌الله نوری همدانی اظهار خرسندی کرد.

آیت‌الله نوری همدانی نیز ضمن تشکر از خدمات ایشان، از شخصیت ایشان و بیت‌شان تقدیر کرده و برای موفقیت وی دعا کردند.