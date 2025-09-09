  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

سید عمار حکیم با آیت‌الله نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد

قم- رهبر جریان حکمت ملی عراق، در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق بعدازظهر سه شنبه در جریان سفر خود به قم با آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع تقلید، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تقویت همکاری‌های دینی و علمی میان حوزه‌های علمیه ایران و عراق تأکید کردند و نقش عالمان دین در گسترش معارف اهل بیت (ع) و هدایت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دادند.

حکیم همچنین با اشاره به برگزاری زیارت باشکوه اربعین، این رویداد را جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق و زمینه‌ای برای تحکیم روابط فرهنگی و مذهبی دو کشور برشمرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق، ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، از بازگشت سلامتی حضرت آیت‌الله نوری همدانی اظهار خرسندی کرد.

آیت‌الله نوری همدانی نیز ضمن تشکر از خدمات ایشان، از شخصیت ایشان و بیت‌شان تقدیر کرده و برای موفقیت وی دعا کردند.

