محمدصادق صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز به فضل الهی استان کردستان این توفیق را پیدا کرده است که برای سومین سال متوالی میزبانی این جشن بزرگ را بر عهده داشته باشد.

صادقی ادامه داد: این جشن به میثاقی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اسلامی تبدیل شده و ندای وحدت و همبستگی را از سنندج به سراسر جهان مخابره می‌کند.

وی افزود: در این دوره، ۱۷ استان کشور حضور دارند و این مهمانان در سنندج مستقر شده و در ایام جشن به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه جشن امسال ویژگی خاصی نسبت به دوره‌های پیشین دارد، گفت: اتفاق مبارکی که در این دوره رقم خورده، حضور ملیت‌ها و قومیت‌های گوناگون در کنار یکدیگر است؛ مردمانی که در صفوف متحد و درهم‌تنیده ایستاده‌اند و نمادی روشن از وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند.

دبیر اجرایی جشن بزرگ امت احمد (ص) در پایان تأکید کرد: پیام واحدی که از این میهمانی باشکوه مخابره می‌شود، همان پیام اتحاد مقدس است که از سرزمین کردستان به جهان منعکس خواهد شد.