  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

پیام وحدت امت اسلامی از سنندج به جهان مخابره می‌شود

پیام وحدت امت اسلامی از سنندج به جهان مخابره می‌شود

سنندج_دبیر اجرایی جشن امت احمد(ص) سنندج گفت: کردستان برای سومین سال میزبان این رویداد است و حضور ۱۷ استان کشور و مهمانانی از هفت کشور اسلامی، جلوه‌ای روشن از اتحاد مسلمانان را نشان می‌دهد.

محمدصادق صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز به فضل الهی استان کردستان این توفیق را پیدا کرده است که برای سومین سال متوالی میزبانی این جشن بزرگ را بر عهده داشته باشد.

صادقی ادامه داد: این جشن به میثاقی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اسلامی تبدیل شده و ندای وحدت و همبستگی را از سنندج به سراسر جهان مخابره می‌کند.

وی افزود: در این دوره، ۱۷ استان کشور حضور دارند و این مهمانان در سنندج مستقر شده و در ایام جشن به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه جشن امسال ویژگی خاصی نسبت به دوره‌های پیشین دارد، گفت: اتفاق مبارکی که در این دوره رقم خورده، حضور ملیت‌ها و قومیت‌های گوناگون در کنار یکدیگر است؛ مردمانی که در صفوف متحد و درهم‌تنیده ایستاده‌اند و نمادی روشن از وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشته‌اند.

دبیر اجرایی جشن بزرگ امت احمد (ص) در پایان تأکید کرد: پیام واحدی که از این میهمانی باشکوه مخابره می‌شود، همان پیام اتحاد مقدس است که از سرزمین کردستان به جهان منعکس خواهد شد.

کد خبر 6580571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها