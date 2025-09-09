  1. بین الملل
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

یمن: با موشک هایپرسونیک فلسطین 2 قدس اشغالی را هدف قرار دادیم

یمن: با موشک هایپرسونیک فلسطین 2 قدس اشغالی را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به اهدافی حساس در اطراف قدس اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح گفت که یگان موشکی این کشور با یک موشک بالستیک و مافوق صوت از نوع «فلسطین ۲» اهدافی حساس در اطراف قدس اشغالی را در هم کوبید.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این عملیات با موفقیت انجام شد و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شد.

یحیی سریع همچنین تصریح کرد که نیروی هوایی ارتش این کشور با ۳ فروند پهپاد فرودگاه رامون و دو هدف حیاتی در منطقه «ام الرشراش» در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد و این پهپادها با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.

وی افزود: این حمله موشکی پاسخی به جنایات دشمن در غزه و تاکید بر مواضع ثابت یمن در نبرد برای فتح موعود و جهاد مقدس است.

موشک فلسطین ۲ از نوع هایپرسونیک بوده که بردی حدود ۲۱۵۰ کیلومتر و بیشینه سرعتی حدود ۱۶ ماخ دارد که با توجه به زمان اعلام شده ۱۱ و نیم دقیقه‌ای برای رسیدن موشک به برد ۲۰۴۰ کیلومتری این موشک سرعت میانگینی حدود ۹ ماخ دارد.

موشک فلسطین ۲ از نوع دو مرحله‌ای سوخت جامد است و با توجه به مشخصات اعلام شده برای این موشک، قادر به عبور از کلیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی صهیونیست‌ها نظیر پیکان، فلاخن داود و گنبد آهنین خواهد بود.

