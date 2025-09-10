مطالبه امام جمعه آبادان برای بهبود کیفیت نان در این شهر

حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایین بودن کیفیت نان در این شهر اظهار کرد: آبادان از جمله شهرهایی است که متأسفانه کیفیت و عرضه نان در آن مطلوب نیست و جلسات متعددی نیز با اتحادیه آرد و نان برگزار شد اما نتیجه ملموسی به دست نیامد.

وی افزود: یکی از عوامل افت کیفیت نان، استفاده از نان نواری است که موجب پایین آمدن کیفیت می‌شود. در برخی موارد نیز کیفیت آرد مناسب نیست اما در بیشتر مواقع مشکل از خود نانوایی‌هاست که کار را سرسری می‌گیرند؛ به همین دلیل مجبور شدیم موضوع را در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کنیم تا نظارت بیشتری اعمال شود.

امام جمعه آبادان با تأکید بر ضرورت تشویق نانوایان متعهد گفت: از مردم خواسته‌ایم نانوایانی را که نان باکیفیت به دست مردم می‌رسانند به ما معرفی کنند تا مورد تقدیر قرار گیرند. این مشکل تنها مربوط به آبادان نیست و در بسیاری از شهرهای همجوار نیز کیفیت نان مطلوب نیست.

حجت‌الاسلام غبیشاوی تصریح کرد: نهاد نماز جمعه نمی‌تواند نسبت به مسائل عمومی مردم بی‌تفاوت باشد، به ویژه زمانی که پای حقوق شهروندان در میان است. متأسفانه برخی نانوایی‌ها به دنبال سود بیشتر و کاهش هزینه‌ها هستند و همین امر موجب اجحاف در حق مردم به‌ویژه اقشار ضعیف می‌شود.

وی بیان کرد: تجربه شهرهای دیگر نشان می‌دهد که اگر نانوایان اراده کنند، می‌توانند نان باکیفیت تولید کنند و باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که مانع تضییع حقوق مردم در این زمینه شود.