مردم از وضعیت بد پخت نان در رشت گلایه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، وضعیت بد بهداشتی درون نانواییها، کارگران و شاطرها، استعمال دخانیات، فروختن آرد به قیمت آزاد و غیره از دیگر مشکلات نانواییها در شهر رشت است.

یک شهروند رشتی در این باره گفت: کیفیت پخت نان، رعایت بهداشت و ساعات پخت نان در این شهر وضعیت نامطلوبی دارد.

معصومه الله وردی همچنین از وضعیت بد بهداشتی درون نانواها که کارگران خود را مقید به بهداشت نمی دانند نیز ابراز نارضایتی کرد.

وی گفت: استعمال دخانیات در برخی نانواییها رغبت مردم به خرید نان از نانوایی را کاهش می دهد.

الله وردی فروختن آرد نانوایی ها گلایه کرد و از مسئولان خواستار نظارت بیشتر براین نانوایی ها شد.

این شهروند رشتی ادامه داد: کیفیت پخت نان نیز مطلوب نیست به گونه ای که نانها یا سوخته یا خمیر می شوند و یا اندازه چانه ها را کوچک می گیرند.

یک شهروند دیگر گفت: کیفیت نان در برخی از نانوایی‌های سطح شهر رشت خوب نیست اما وضعیت به گونه‌ای است که مردم مجبور به خرید نان با هر کیفیتی هستند.

اکبر کاظمی افزود: برخی از نانوایان هر نانی را که می‌دهند مردم مجبور به خرید آن هستند و اگر اعتراضی در این زمینه باشد، جز توهین چیز دیگری نمی‌شنوند.

وی ضمن انتقاد از نحوه پخت نان اظهار داشت: بعضی از نان‌هایی که خریداری می‌کنیم یا زیاد سوخته یا خمیر است.

کاظمی خاطرنشان کرد: هنگامی که بازرسان به نانوایی‌ها مراجعه می‌کنند و تذکرات لازم را ارائه می‌دهند، تا مدتی نان خوب تحویل مردم داده می‌شود، اما بعد از مدتی دوباره مانند گذشته نان‌ها کیفیت ندارد.

مریم معصومی یکی دیگر از شهروندان شهر رشت در این باره گفت: کیفیت نانی که توسط برخی از نانوایان پخت می‌شود، خیلی پایین است.

وی افزود: نانی که خریداری می‌شود تنها در همان زمانی که داغ است می‌توان از آن استفاده کرد و بعد از یک ساعت اصلا قابل خوردن نیست.

یک نانوا هم در شهر رشت گفت: تمام سعی براین است که نانی باکیفیت و خوب تحویل مردم داده شود.

محمد مردای افزود: اگر زمانی کیفیت نان پایین می‌آید بستگی به آردی است که به ما تحویل می شود و نانوا نقش زیادی در پایین بودن کیفیت نان ندارد.

وی گفت: کیفیت نان به نوع آرد بستگی دارد و اگر آرد خوب به ما بدهند مردم مطمئن باشند که نان بسیار مطلوب را به آنان تحویل خواهیم داد.

مردادی اظهارداشت: وزن نان نیز در پایین آمدن کیفیت آن موثر است که در برخی موارد به دلیل وزن کمی که به ما اعلام می‌کنند، برخی از قسمت‌های نان سوخته می‌شود.

یک کارشناس مسائل آرد و نان نیز با اشاره به اینکه کیفیت نان در پاره ای موارد به آردی که به نانوایان ارائه می‌شود، بستگی دارد، گفت: مطلوب نبودن نان همچنین به کم کاری برخی از نانوایان بستگی دارد که در به عمل آوری خمیر کوتاهی می‌ کنند.

علی اسدی فر اعلام کرد: نانواها در تهیه خمیر نان جدی باشند و تا سعی دارند نانی با کیفیت خوب به مردم تحویل دهند.

مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت کشور نیز با بیان اینکه پایین بودن کیفیت نان در رشت چندان به نوع آرد بستگی ندارد، افزود: وزن کم خمیر برای تهیه "نان" در مطلوب نبودن نان موثر است.

سید مومن نیافراظهار داشت: کاهش هزینه‌ها توسط برخی از نانوایان بنا به دلایلی در کیفیت نان اثر می‌گذارد.

وی با بیان این مطلب که مراحل پخت باید به دقت و با اصولی انجام گیرد، گفت: اگر در این زمینه دقت کافی انجام نگیرد، موجب پایین آمدن کیفیت نان می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت کشور اعلام کرد: در حال حاضر چهار کارخانه، آرد نانوایی‌های شهر رشت را تامین می‌کنند.

نیافر افزود: آرد تولیدی این کارخانجات از سوی اداره کل استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذایی، اداره کل صنایع و کارشناس صنایع غله و نماینده انجمن صنفی کارخانجات به طور مستمر از زاویه‌های مدیریتی، کنترل کیفیت و تکنولوژی و بهداشت ارزیابی و نظارت می‌شود.

وی گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز به سهم خود مدام و مستمر به عملیات کارخانه‌هایی که آرد نانوایی‌های این شهر را تامین می‌کند، نظارت دقیق دارد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت کشور اظهار داشت: آردهای تولیدی برای نانوایی‌های در شهر رشت همه دارای استانداردهای لازم است.

فرماندار رشت با اعلام اینکه ارتقاء کیفیت نان حق مسلم مردم است، گفت: این فرمانداری اقدامات لازم در جهت افزایش کیفیت پخت نانوایی ها انجام داده است.

پوراوزان اظهارداشت: برای بالابردن کیفیت نان ایجاد الگوی پخت مناسب متناسب با ذائقه مردم ضروری است.

وی، همچنین با بیان اینکه تعدادی بازرس به صورت نامحسوس کار کنترل و نظارت نانواییها را بر عهده دارند، افزود: متصدیان باید در راستای ارتقای کیفیت در مدیریت پخت نان توجه لازم را داشته باشند.

پوراوزان بیان داشت: طی دو هفته گذشته 40 واحد نانوایی لغو امتیاز شدند، ‌اما به مناسبت ماه مبارک رمضان با پیگیری اتحادیه و نظر اعضای کمیسیون تعزیرات احکام لغو پروانه شان تعلیق شده تا در صورت ارائه خدمات مناسب در لغو امتیاز آنان تجدید نظر شود.

فرماندار رشت ادامه داد: تیم های بازرسی هر روز همزمان با پخت نانوایی ها در سطح شهر و روستاها به نانوایی ها سرکشی می کنند و مردم هم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در کار نانوایی ها می توانند با شماره های 7222005 و 7222007 تماس بگیرند.