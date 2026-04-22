به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت اسپانیایی «این برین نوروالکترونیکس» فرایند استخدام بیمار برای انجام نخستین ارزیابی رابط قشر مغزی مبتنی بر گرافن را تکمیل کرده است.

در این فرایند بیش از ۱۰ بیمار استخدام شده اند که 8 نفر آنها رابط گرافنی را با استفاده از جراحی دریافت کرده اند. این فرایند اطلاعات شفاف و دقیق مورد نیاز جراحان برای حفاظت از توانمندی های حیاتی بیمار مانند سخن گفتن و حرکت کردن را در اختیارشان قرار می دهد.

این دستگاه طی این مراحل عملکرد خوبی داشت و هیچ گونه اختلال یا چالش ایمنی در فرایند به وجود نیامد. به این ترتیب محققان توانستند مخازن کامل و با کیفیتی از 8 بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته را به دست بیاورند.

«کارولینا آگیلار» مدیر ارشد اجرایی و هم بنیانگذار «این برین نوروالکترونیکس» در این باره می گوید: تکمیل فرایند استخدام بیمار در نخستین تحقیق در این نوع نشان دهنده گامی مهم برای شرکت و همچنین حوزه نورو فناوری است. گرافن پتانسیل تغییر بنیادین شیوه تعامل با مغز را دارد و امکان شفافیت بیشتر نشانگرهای زیستی خاص عملکرد عصبی و سیستم‌های رابط مغز و تراشه ایمن‌تر و هوشمندتر را فراهم کند.

الکترودهای گرافنی این برین پیشرفتی مهم در فناوری عصبی هستند. در حال حاضر الکترودهای استاندارد بیشتر اوقات برای ثبت داده های شفاف جهت جراحی ها، بیش از اندازه سخت و حجیم هستند. از سوی دیگر الکترودهای گرافنی یک ارتقای اصلی برای جراحی مغز به شمار می روند.

بیشتر اوقات گرافن به عنوان ماده جادویی ساخته شده از یک لایه اتم کربن ساخته می شود. این ابزار با توجه به انعطاف پذیری اش مانند یک فیلم چسبنده با فناوری بالا دور چین های بسیار ریز مغز می پیچد.

رابط عصبی گرافنی جدید بسیار نازک و انعطاف پذیری است. دقت یک عنصر حیاتی در جراحی اعصاب است زیرا حتی یک میلیمتر تعیین کننده آن است که آیا یک بیمار توانایی صحبت کردن یا حرکت کردن را حفظ می کند یا خیر.

این دستگاه از کربن بسیار حساس به جای فلز برای انتقال سیگنال هایی استفاده می کند که بسیار شفاف تر و دقیق تر هستند و به جراحان امکان می دهند تا فعالیت مغزی رابه طور واقعی و با جزئیات دقیق تر رصد کنند.

رابط گرافنی «این برین» در این تحقیق طی جراحی های تومور مغزی برای ارزیابی ایمنی و عملکرد، همراه ابزارهای جراحی استاندارد به کار گرفته شد.

هرچند هدف اصلی تضمین ایمنی دستگاه بود، این تحقیق همچنین میزان دقت دریافت سیگنال، ثبات و میزان سهولت قرارگرفتن آن در تنظیمات استاندارد اتاق عمل را آزمود. جالب آنکه دستگاه مذکور بسیار موفقیت آمیز عمل کرد و هیچ نشانی از مشکلات ایمنی یا شکست در هشت بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته، مشاهده نشد.

این فناوری فراتر از ایمنی قدرتش را طی جراحی هایی که بیمار بیدار است نیز نشان داد و توانست سیگنال های واضح مغز را هنگامیکه بیمار فعالیت هایی مانند نامیدن اشیا را انجام می دهد، ثبت کند.