میهمانی ۱۰ هزار نفری «امت احمد» در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) جشنهای «میهمانی خانوادگی امت احمد (ص)» در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری و مراکز شهرستانها طی روز گذشته و امروز برگزار میشود.
جشن محوری استان را شامگاه گذشته در پارک ملت شهرکرد شاهد بودیم که با استقبال گسترده خانوادههای شهرکردی مواجه شد و فضایی باشکوه و پرنشاط را در شب میلاد رسولالله (ص) و فرزند بز گوارشان حضرت امام صادق (ع) رقم زد.
در این جشن باشکوه که بر طبق آمار، با استقبال بالغ بر ۱۰ هزار نفر از اهالی شهرکرد مواجه شد، هنرمندان طنزپرداز ملی با اجراهای هنرمندانه خود لحظاتی شاد و مفرح و به یاد ماندنی را برای حاضران خاصه کودکان و نوجوانان خلق کردند.
برپایی مواکب فرهنگی و چایخانه و پذیرایی از دیگر بخشهای میهمانی ۱۰ هزار نفری مردم شهرکرد در پارک ملت بود که به همت گروههای مردمی به حاضران خدمترسانی میکردند.
نظیر این جشن محوری در تمامی مراکز شهرستانها و شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد که این جشنها در روز گذشته و امروز پذیرای مردم مؤمن و ولایتمدار استان است.
