متهم اصلی ضرب و جرح مأمور منابع طبیعی آمل بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری افزود: متهم اصلی حادثه ضرب و جرح یکی از مأموران منابع طبیعی شهرستان آمل پس از تعقیب و مراقبتهای ویژه، بازداشت شده است.
وی توضیح داد: روز گذشته مأموران منابع طبیعی موفق شدند یک کامیون حامل چوبهای جنگلی قاچاق را توقیف کنند اما در روز بعد متهم که از قاچاقچیان حرفهای این منطقه است همراه با دو نفر از بستگان خود به یکی از مأموران منابع طبیعی حمله و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
وی افزود: بلافاصله پس از این اتفاق، با دستور دادستان آمل و همکاری مراجع انتظامی، چند تیم عملیاتی از منابع طبیعی استان و شهرستان به منطقه اعزام شدند و با استفاده از اطلاعات محلی و روشهای نامحسوس، جستجو و پیگیری متهمان آغاز شد.
باقری جامخانه گفت: متهمان پس از احساس احتمال دستگیری، اقدام به خودزنی کردند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند اما با هماهنگی دادستان، نیروهای انتظامی در بیمارستان حاضر شده و مراقبتهای لازم را انجام دادند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران تاکید کرد: پس از تکمیل روند درمانی، متهم اصلی بلافاصله بازداشت و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.
وی همچنین بیان داشت: این عملیات نمونهای از همکاری مؤثر میان دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و منابع طبیعی استان در مقابله با جرایم مرتبط با تخریب منابع طبیعی و قاچاق چوب است و تداوم این هماهنگیها در اولویت قرار دارد.
