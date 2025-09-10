به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی راهکارهای عملی تحقق وحدت در مسئله فلسطین به همت پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام و با همکاری بنیاد افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس برگزار می‌شود.

این نشست با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام سعیدی فاضل رئیس جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان، حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی، مولوی محمد یعقوب سامانی معاونت آموزشی جامعة النور الاسلامیه العالمیه، حجت الاسلام والمسلمین احمد زکی حسینی امام جمعه شهر سیدنی استرالیا و مبلغ بین الملل و علمای شیعه و اهل‌سنت ایران و افغانستان برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری شنبه ۲۲ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰ در ساختمان مرکزی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان است.