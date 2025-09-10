۷۰ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان ایلامی راه اندازی شد

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از گسترش استفاده از پنلهای خورشیدی در مناطق مختلف استان بهعنوان راهکاری برای کمک به پایداری شبکه برق و کاهش ناترازی انرژی خبر داد.
وی بیان کرد: ارزان بودن نصب و درآمدزایی پنلهای خورشیدی باعث شده است تا پشتبام بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی به مکانی برای تولید برق تبدیل شود. هر دستگاه پنل خورشیدی بین دو تا سه هزار کیلووات ساعت انرژی تولید میکند که این میزان بسته به شدت تابش خورشید و فصول سال متغیر است.
وی به نقش کمیته امداد در توسعه این زیرساخت اشاره کرد و افزود: کمیته امداد استان ایلام تاکنون ۵۷۰ نیروگاه خورشیدی را با ظرفیت مجموع ۴ مگاوات برق راهاندازی و وارد مدار تولید کرده است که از این تعداد، ۵۰۰ مورد در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و امسال نیز تاکنون بیش از ۷۰ نیروگاه جدید احداث شده است.
مرادی تصریح کرد: این نیروگاهها عمدتاً در مناطق محروم و در منازل مددجویان تحت پوش نصب شده است.
