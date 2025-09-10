انتقال بدون ارز امسال صورت نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، در خصوص کاهش واردات طی پنج ماه نخست سال جاری گفت: آمار نشان می‌دهد واردات از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است که این وضعیت تا حدی قابل پیش‌بینی بود چون میزان ارز تخصیص‌یافته کاهش یافته است.

وی به چالش‌های مدیریت ارزی اشاره و تأکید کرد که برخی روش‌ها از جمله انتقال بدون ارز در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت که امسال موافقتی برای آن مشاهده نشده است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، نصرالهی افزود: اگر کاهش واردات متوجه کالاهای مواد اولیه باشد، باید نگران باشیم و برای آن فکری بکنیم.