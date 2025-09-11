علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال و شروع دوباره لیگ برتر گفت: استقلال روز جمعه باید به مصاف هم نام اهوازی خود برود و این دیدار در شهر اهواز برگزار خواهد شد که گرمای هوا می تواند در نتیجه این دیدار تاثیر گذار باشد . آبی پوشان تهرانی باید هم با استقلال خوزستان مبارزه کنند و هم با گرمای شدید هوا و ساپینتو باید به گونه ای برنامه ریزی کند که بازیکنانش در گرمای خوزستان بتوانند ۹۰ دقیقه با تمام توان بازی کنند.

استقلال با توجه به حضور بازیکنان جدید به احتمال زیاد متفاوت تر نسبت به دو بازی قبل ظاهر خواهد شد و این می تواند یک سورپرایز برای استقلال خوزستان باشد . این اتفاق فرصتی طلایی برای ساپینتو است که از این بازی با دست پر به تهران برگردد و سه امتیاز را از آن خود کند .

تعطیلات به سود استقلال بود

وی در خصوص تعطیلی لیگ به دلیل حضور تیم ملی در تورنمنت کافا گفت : اردوی اول استقلال در ترکیه راضی کننده نبود و آبی پوشان با نفرات کامل نتوانستند تمرین کنند البته اگرچه نفرات ملی پوش استقلال چه بازیکنان داخلی و چه خارجی در اختیار تیم های ملی کشورشان بودند اما نفراتی که به تازگی به جمع آبی ها پیوستند از لحاظ بدنی و هماهنگی تیمی شرایط خوبی پیدا کردند و بطور حتم با اضافه شدن ملی پوشان شرایط برای ساپینتو بهتر خواهد شد و او می تواند نفرات آماده و مورد نظر را در ترکیب اصلی قرار دهد تا نتایج خوبی مقابل حریفان کسب کند.

تکلیف مدیر عامل زودتر مشخص شود

کارشناس فوتبال در مورد انتخاب مدیر عامل جدید هم گفت : بعد از رفتن جویباری که تحت فشار شدیدی بود هنوز مدیر عامل جدید انتخاب نشده و انتخاب مدیر جدید به درازا کشیده شده و این می تواند به تیم ضربه بزند . درست است که تاجر نیا تلاش می کند تا خلا مدیر عامل را پر کند و در جذب بازیکن هم موفق بوده اما باشگاه به یک مدیرعامل احتیاج دارد تا رئیس هیئت مدیره تمرکزش بر روی کارهای خودش باشد. اینکه چه فردی صلاحیت مدیریت استقلال را دارد یک بحث فوق‌العاده مهم است ولی هر شخصی به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود باید توانایی انجام کار داشته باشد و تمام تمرکزش برروی موفقیت استقلال باشد نه اینکه به دنبال اهداف شخصی خود باشد. انتخاب هرچه زودتر مدیر عامل فشار را از روی تاجرنیا برداشته و تقسیم کار باعث خواهد شد مجموع باشگاه آرامش و تلاش بیشتری برای موفقیت تیم داشته باشد .

انتظار از ساپینتو بیشتر شده

اکبر پور در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به جذب نفرات جدید و با کیفیت حالا انتظار هواداران از سرمربی تیم بیشتر شده و همه منتظر هستند تا ببینند سرمربی آبی پوشان با داشتن این همه بازیکن خوب چه نتایجی کسب خواهد کرد. در شروع لیگ چون تیم کامل نبود هواداران از ساپینتو هیچ انتظاری نداشتند ولی حالا شرایط کاملا تغییر کرده و طرفداران استقلال در انتظار هستند تا ساپینتو از یک ترکیب جدید رونمایی کند . تاجر نیا هم در توییتی به این موضوع اشاره کرد و گفت ما کار خودمان را انجام دادیم و حالا نوبت سرمربی است تا توپ را داخل زمین ساپینتو بیاندازد و فشار را از بخش مدیریت کم کند.

الوصل فراموش نشود

کارشناس فوتبال در پایان تاکید کرد : روز ۲۵ شهریور استقلال در اولین بازی لیگ سطح ۲ آسیا باید به مصاف الوصل برود. آبی ها همانطور که تمرکزشان برروی لیگ است باید برای لیگ آسیا هم برنامه ریزی دقیق داشته باشند . کادر فنی می داند با تیمی بازی دارد که از نفرات خارجی خوبی برخوردار است و برای موفقیت هزینه های بسیاری کرده است . درست است که از لحاظ بودجه تیم های ما به آنها هرگز نخواهند رسید ولی با تلاش و دوندگی و دقت در زدن ضربات آخر می توانیم موفق باشیم . ساپبنتو روزهای سختی پیش رو دارد و باید با وسواس زیاد و دقت بیشتر هم به لیگ فکر کند و هم حضوری پر قدرت در لیگ برتر داشته باشد ضمن اینکه جام حذفی هم در راه است و باید اصولی و با برنامه ریزی دقیق آماده این مسابقات باشد تا نتایج لازم را کسب کند.