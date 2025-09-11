اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص حضور چند بازیکن خارجی و کیفیت فنی آنها گفت: استقلال در این فصل بیشتر از گذشته بازیکن خارجی جذب کرد و این خریدها همه را شگفت زده کرد ، بازیکنانی که به استقلال آمده اند در تیم های صاحب نام بازی کرده اند و از تجربه بالایی برخوردار هستند. اما با توجه به اینکه لیگ به دلیل تورنمنت کافا تعطیل شد هواداران نتوانستند بازی خارجی ها را بخوبی ببینند و تنها ادان برای آبی پوشان دو بازی انجام داد ولی سایر خارجی ها یا دقایق کوتاه بازی کردند یا بخاطر عدم آمادگی اصلا به میدان نرفتند.

عیار بازیکنان این هفته مشخص می شود

پیشکسوت استقلال ادامه داد: لیگ برای استقلال از روز جمعه در اهواز شروع خواهد شد و باید منتظر بمانیم و ببینیم عملکرد خارجی ها چگونه خواهد بود . عیار این بازیکنان از این هفته مشخص خواهد شد و باید دید که آیا می‌توان به آنها امیدوار بود یا نه . البته‌ ساپینتو مربی کار بلدی است و بطور حتم اگر با کیفیت نبودند او هرگز اجازه نمی داد آنها جذب شوند.

استقلال خوزستان جوان و پر انگیزه است

وی در خصوص دیدار روز جمعه استقلال در هفته سوم لیگ برابر هم نام خوزستانی گفت : آبی پوشان تهرانی از دو بازی ۴ امتیاز کسب کرده اند و می خواهند به دومین برد خود دست پیدا کنند . استقلال به احتمال زیاد چند تغییر در ترکیب خواهد داشت و احتمالا از چند بازیکن خارجی استفاده خواهد کرد و باید ببینیم تغییرات باعث پیروزی استقلال در اهواز خواهد شد یا خیر. البته‌ استقلال خوزستان تیم دست و پا بسته ای نیست و جوانان پر انگیزه ای دارد که می‌توانند برای آبی های تهران دردسر ساز شوند. ساپینتو به خوبی آگاه است که بازی سختی در هوای داغ اهواز دارد بنابراین باید از نقاط ضعف حریف استفاده کرده و با سه امتیاز به تهران باز گردد.

انتخاب مدیر عامل با هیجان نباشد

کارشناس فوتبال در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید گفت: در روزهای گذشته اسامی زیادی برای مدیر عاملی استقلال مطرح شد که بعضی اسامی بسیار عجیب و بحث برانگیز بود . هر شخصی نمی تواند به این دلیل که مدتی در استقلال بوده صندلی مدیریت را در اختیار بگیرد . مدیر عامل باید تجربه مدیریت را داشته باشد . فوتبال را بخوبی بشناسد و بداند قرار است در چه تیمی مدیریت کند . فردی که مدیر می شود نباید اجازه دهد حاشیه ها بر استقلال غلبه کند و باید فضایی را بوجود بیاورد که تیم آرامش کامل داشته باشد . انتخاب مدیر عامل نباید از روی هیجان و شتاب صورت بگیرد باید بهترین فرد انتخاب شود تا استقلال تجربیات تلخ گذشته را شاهد نباشد.

بازی های الوصل آنالیز شود

حاجیلو در خصوص دیدار اول استقلال برابر الوصل در لیگ سطح ۲ آسیا گفت : استقلال باید در چند جبهه بجنگد که یکی از آنها لیگ سطح ۲ آسیا است . آبی پوشان باید در اولین بازی در امارات به مصاف الوصل بروند بنابراین نباید لیگ باعث شود آنها الوصل را فراموش کنند. تیم های عربی هزینه های زیادی برای قهرمانی می کنند در حالی که ما هرگز نمی‌توانیم از لحاظ هزینه و امکاناتی که دارند با آنها رقابت کنیم . ولی می‌توانیم با یک آنالیز دقیق از نفرات الوصل به نقاط قوت و ضعف آنها دست پیدا کرده و خود را آماده این دیدار کنیم.

ساپینتو فصل پر چالشی پیش رو دارد . لیگ برتر، لیگ آسیا و جام حذفی که همگی سخت و نفس‌گیر هستند و بازیکنانی آماده را طلب می‌کند. مدیران استقلال هم باید به گونه ای عمل کنند که فضا برای موفقیت استقلال مهیا باشد و تیم بتواند با آرامش و به دور از هر جنجال و حاشیه ای به مصاف حریفان و نتایجی در شان نام استقلال کسب کند.

هواداران اصالت خود را نشان دهند

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد : تیم استقلال بیشتر از هر چیزی به حمایت هواداران خود نیاز دارد . طرفداران استقلال در دو بازی گذشته حمایت خوبی از تیم داشتند و نشان دادند که یک وحدت و همدلی بین آنها و تیم برقرار است. هواداران باید در سه جام کنار تیم محبوبشان باشند . استقلال به هوادارنش نیاز دارد و حضور آنها هم مایه دلگرمی کادر فنی و بازیکنان خواهد بود و هم با حمایت همه جانبه از تیم نقش تعیین کننده ای در موفقیت استقلال خواهند داشت .

