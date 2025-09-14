  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۰

پیروزی پیشکسوتان گناباد و بجستان بر ستاره‌های استقلال و پرسپولیس

گناباد - تیم پیشکسوتان فوتبال شهرستان‌های گناباد و بجستان در یک مسابقه دوستانه موفق شدند با نتیجه سه بر دو تیم منتخب پیشکسوتان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تهران را شکست دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیشکسوتان فوتبال شهرستان‌های گناباد و بجستان عصر روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه در یک مسابقه دوستانه که در ورزشگاه آزادی گناباد برگزار شد، موفق شدند با نتیجه سه بر دو تیم منتخب پیشکسوتان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تهران را شکست دهند.

در این دیدار دوستانه، «علی مؤذن، مهدی دانایی و امین لطفیان» برای تیم پیشکسوتان گناباد و بجستان و «بهنام طاهرزاده» و «حسن شیرمحمدی» از روی نقطه پنالتی برای تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس موفق به گلزنی شدند.

گل نخست این مسابقه وسط بهنام طاهرزاده در دقایق ابتدایی نیمه نخست بازی برای تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس به ثمر رسید.

