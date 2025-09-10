به گزارش خبرنگار مهر، اخلاق نیکوی پیامبر اکرم (ص) همواره به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان در تاریخ اسلام و بشریت مطرح بوده است. قرآن کریم با آیه «وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ» پیامبر را اسوه اخلاق معرفی کرده و زندگی آن حضرت نشان می‌دهد که منش و رفتار درست، کلید موفقیت فردی و اجتماعی است. در همین زمینه حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی درباره اهمیت اخلاق پیامبر (ص) و تأثیر آن به خبرنگار مهر گفت: قرآن کریم پیامبر (ص) را صاحب «خُلق عظیم» معرفی کرده و روایات نیز معیار مردانگی را در مهربانی با خانواده و صداقت در جامعه دانسته‌اند؛ بنابراین بازگشت به سیره اخلاقی رسول اکرم (ص) می‌تواند نسخه‌ای عملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت همبستگی در جامعه امروز باشد.

وی در پاسخ به اینکه چرا اخلاق پیامبر اکرم (ص) در منابع اسلامی تا این حد برجسته شده است اظهار کرد: قرآن کریم در سوره قلم آیه ۴ می‌فرماید: «وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ». این آیه بیانگر آن است که اخلاق پیامبر نه یک رفتار عادی، بلکه اوج کمال انسانی است. همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: خداوند پیامبر را برای کامل کردن مکارم اخلاق برانگیخت. بنابراین، اخلاق در اسلام فقط یک توصیه شخصی نیست، بلکه اصل و اساس دین است.

این کارشناس دینی گفت: پیامبر اکرم (ص) با وجود جایگاه ویژه به‌عنوان رهبر جامعه و سرپرست خانواده، نمونه‌ای روشن برای مردان است. در برخورد با همسران، مهربانی و صبر داشتند. در روایت آمده است: «خَیرُکُم خَیرُکُم لأهله و أنا خَیرُکُم لأهلی»؛ بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهترین باشد و من بهترین برای خانواده‌ام هستم. این حدیث نشان می‌دهد که معیار مردانگی در اسلام، اخلاق نیکو و رفتار درست با خانواده و جامعه است، نه صرفاً قدرت یا برتری ظاهری.

وی خاطرنشان کرد: امروز جوامع با بحران خشونت، بی‌اعتمادی و فاصله‌های عاطفی روبه‌رو هستند. اگر مردان ما در خانواده و اجتماع اخلاق نبوی را الگو قرار دهند، بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود. پیامبر (ص) هیچ‌گاه صدایش را بر اهل خانه بلند نکرد و در جامعه با همه افراد حتی مخالفان با احترام برخورد می‌کرد. بنابراین، اخلاق ایشان یک نسخه عملی برای آرامش و سلامت فرد و جامعه است.

موسوی با اشاره به سه محور اصلی در سیره ایشان تصریح کرد: گذشت و مدارا؛ قرآن در سوره آل‌عمران می‌فرماید: «فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم…» یعنی نرمخویی پیامبر باعث جذب مردم شد. عدالت در خانواده؛ مردان باید بدانند که خوش‌رفتاری با همسر و فرزندان بخشی از ایمان است و مورد بعدی صدق و امانتداری است، پیامبر پیش از بعثت نیز به «امین» مشهور بودند. اگر امروز صداقت و امانت در روابط مردان و جامعه ما جاری شود، بسیاری از مشکلات اخلاقی و اقتصادی حل خواهد شد.

کارشناس دینی در پایان تأکید کرد: اگر مردان مسلمان، اخلاق پیامبر (ص) را سرلوحه قرار دهند، علاوه بر سعادت فردی، خانواده‌ها استحکام بیشتری خواهند داشت و جامعه نیز از آرامش، محبت و پیشرفت برخوردار خواهد شد.