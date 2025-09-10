هدفمان رونق دادن به فوتسال تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کلانتری سرمربی تیم فوتسال فولاد ناب تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: از سال ۹۲ به عنوان سرمربی تیم مشغول به کار شدم و معتقد هستم در سطح کشور بازیکنان بنامی همچون فرهاد فخیم و غیره داشتیم ولی متاسفانه در حال حاضر تنها یک ملی پوش داریم و با توجه به پتانسیل بالایی که در تیم فولاد ناب تبریز وجود دارد تصمیم بر این شد تا در رده‌های پایه تیمداری کنیم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ناب تبریز عنوان داشت: امسال هم اگر خدا بخواهد یک تیم در لیگ برتر خواهیم داشت که تمرینات تیم را از اول خرداد شروع کردیم و مسعود باغبانی مربی درجه یک و آنالیرور و طراح تیم می‌باشد همچنین احد افتخاری مدیر اجرایی تیم بوده و عطا محمدی و طاهر گرگانی و ناصر اسماعیلی مربی دروازه بانی و شاهین محمودی مربی بدنسازی تیم خواهد بود.

وی هدف کلی باشگاه را ارائه بازیکنان در رده امید و بزرگسالان برشمرده و اظهار داشت: سال بعدی در رده جوانان و بزرگسالان نیز تیم داری خواهیم کرد.

کلانتری تاکید کرد: هفت برد و یک تساوی کسب کردیم و نماینده شهر تبریز و سوم استان هستیم.

وی توضیح داد: مسابقات در ۲ گروه ۶ تیم برگزار خواهد شد که جمعاً ۱۲ تیم هستند و از ۲۷ شهریور مسابقات شروع می‌شود و ۲ تیم از هر گروه به رده بالا صعود خواهد کرد.

وی از تیم‌های استعداد درخشان مشهد، سپاهان نوین و مهر آفرینان گهر و شهدای گمان مراغه به عنوان هم گروه تیم فولاد ناب تبریز نام برد.

خسرو کلانتری در پاسخ به رزومه کاری خود یادآور شد: از ۷۶ تا ۹۲ سرمربی تیم فوتسال بودم به دعوت دبیری که در رده پایه و از شهر تبریز تیمداری کردند به این تیم ملحق شدم و به لیگ رفتیم و بنا بدلایلی که در کشور نبودم از فوتسال دور بودم.

وی اذعان داشت: اولین سالی است که تیمداری کردیم و خواستیم در لیگ باشیم تا بازیکنان خودمان را حفظ کنیم و هدفمان این است که جزو چهار تیم اول کشور باشیم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ناب تبریز اضافه کرد: با توجه به الزاماتی مثل حضور ماموران انتظامی و اورژانس و دیگر عوامل از مسئولین ورزش تبریز و استان انتظار داریم در کنار ما باشند.

وی با بیان این موضوع که جایگاه فوتسال استانمان خیلی پایین بوده مخصوصاً شهر تبریز و می‌خواهیم فوتسال تبریز را رونق دهیم، افزود: ۵ بازیکن خارج از استان داریم و ۴ بازیکن از شهر تبریز و ۱۰ بازیکن از شهرهای استان جذب تیم کرده‌ایم.

کلانتری اظهار کرد: هیچ چیزی از قبل مشخص نیست و نمی‌توان گفت مشکلات قبلی در شرایط خاص باز هم اتفاق نیافتد و دعا می‌کنیم مشکلات قبلی پیش نیاید و بنده به عنوان سرمربی تا آخرین دقیقه در کنار تیم خواهم بود.

وی بیشترین دلیل برکناری تیم در سال‌های گذشته را شاغل بودن بازیکنات در کارخانه و بروز مشکل در رفت و اند بازیکنان در طول مسابقات و حاضر شدن در محل کارشان عنوان کرد و گفت: ولی امسال بازیکن حرفه‌ای جذب کرده‌ایم و بازیکنان تنها به فکر بازی خواهند بود.

کلانتری در خصوص زمین تمرینی تیم توضیح داد: در سالن ورزشی ذولفقار تمرین خواهیم کرد که متعلق به آموزش و پرورش می‌باشد و مسابقات در شهر سیرجان انجام خواهد گرفت.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ناب تبریز یادآور شد: از حریفان خودمان تا ۷۰ درصد شناخت داریم و آنالیز کردیم و امیدواریم در این رقابت‌ها به موفقیت دست بیابیم و ۹۰ درصد تیم را بستیم.

کلانتری همچنین اذعان داشت: محسن رمضانی، فرزاد ناروئی، علیرضا نوری و علیرضا قاسمی بازیکنانی هستند که در تیم ملی نیز بازی کرده و می‌کنند.