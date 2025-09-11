https://mehrnews.com/x38ZhV ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ کد خبر 6586624 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ جشن بزرگ «امت احمد» در تبریز تبریز- جشن بزرگ امت احمد صلی الله علیه و آله با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد. دریافت 67 MB کد خبر 6586624 کپی شد مطالب مرتبط جشن «امت احمد» با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار شد شهید مدنی مصداق الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ بود جشنهای امت احمد با محوریت ایجاد وحدت در آذربایجان شرقی برگزار میشود برچسبها مهمانی امت احمد(ص) امت احمد تبریز
