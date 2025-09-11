به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدصادق بنی‌فاطمه روز پنجشنبه در آئین گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت دومین شهید محراب، آیت‌الله اسدالله مدنی با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار با بیان ضرورت بازخوانی سیره شهیدان و لزوم برگزاری بزرگداشت این شهدا، اظهار کرد: اگر از گذشته عبرت نگیریم، نمی‌توانیم حال را بشناسیم و آینده را درست بسازیم.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید و شهادت در قرآن کریم، افزود: خداوند با تمام هویت خود به استقبال شهید می‌رود و هرگونه اهانت به مقام شهید با غضب الهی مواجه می‌شود.

بنی‌فاطمه، شهید محراب آیت‌الله مدنی را شخصیتی موحد، بصیر و زمان‌شناس توصیف کرد و گفت: ایشان در اوج گرایش به توحید ناب، فهم موحدانه را به جامعه گستراند و به یک موحد مبارز تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: شهید مدنی، فقیهی وارسته و نجف‌دیده بود که چهار سال در کنار امام خمینی (ره) به تحصیل پرداخت و در عین حال با شجاعت و صراحت در برابر دشمنان ایستاد و تبعیت کامل از ولی‌فقیه داشت.

این استاد حوزه علمیه یادآور شد: اولین شهید محراب در تاریخ اسلام، امیرالمؤمنین علی (ع) است و تداوم این مسیر با شهادت دیگر شهدای محراب به خصوص آیت‌الله مدنی در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی جلوه‌ای دوباره یافته است.