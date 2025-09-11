  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

تأکید بر لزوم عبرت‌گیری از تاریخ در آیین گرامیداشت شهید مدنی

تأکید بر لزوم عبرت‌گیری از تاریخ در آیین گرامیداشت شهید مدنی

تبریز- استاد حوزه علمیه تبریز بر ضرورت بازخوانی سیره شهدا و عبرت‌گیری از تاریخ برای شناخت حال و ساختن آینده‌ای درست تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدصادق بنی‌فاطمه روز پنجشنبه در آئین گرامیداشت چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت دومین شهید محراب، آیت‌الله اسدالله مدنی با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار با بیان ضرورت بازخوانی سیره شهیدان و لزوم برگزاری بزرگداشت این شهدا، اظهار کرد: اگر از گذشته عبرت نگیریم، نمی‌توانیم حال را بشناسیم و آینده را درست بسازیم.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید و شهادت در قرآن کریم، افزود: خداوند با تمام هویت خود به استقبال شهید می‌رود و هرگونه اهانت به مقام شهید با غضب الهی مواجه می‌شود.

بنی‌فاطمه، شهید محراب آیت‌الله مدنی را شخصیتی موحد، بصیر و زمان‌شناس توصیف کرد و گفت: ایشان در اوج گرایش به توحید ناب، فهم موحدانه را به جامعه گستراند و به یک موحد مبارز تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: شهید مدنی، فقیهی وارسته و نجف‌دیده بود که چهار سال در کنار امام خمینی (ره) به تحصیل پرداخت و در عین حال با شجاعت و صراحت در برابر دشمنان ایستاد و تبعیت کامل از ولی‌فقیه داشت.

این استاد حوزه علمیه یادآور شد: اولین شهید محراب در تاریخ اسلام، امیرالمؤمنین علی (ع) است و تداوم این مسیر با شهادت دیگر شهدای محراب به خصوص آیت‌الله مدنی در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی جلوه‌ای دوباره یافته است.

کد خبر 6586585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها